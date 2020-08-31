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Украина стала одним из лидеров по выращиванию картофеля

Украина стала одним из лидеров по выращиванию картофеля
21:20 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com
В тройку лидеров по производству картофеля в 2019 году вошли Китай (93 миллиона тонн), Индия (51 миллион тонн) и Украина (23 миллиона тонн).

Украина на третьем месте среди стран-производителей картофеля с показателем 23 миллиона тонн урожая собранного за 2019-й год.

Об этом сообщает портал Аgronews.ua.

"В число стран с наибольшим объемом производства картофеля в 2019 году также вошли Китай (93 миллиона тонн) и Индия (51 миллион тонн). Вместе с Украиной, на эти страны пришлось 45% общемировой доли производства картофеля", - говорится в сообщении.

Страны-лидеры по урожаю картофеля

Отмечается, что около четверти мирового объема урожая картофеля пришлось на Россию, США, Бангладеш, Германию, Францию, Польшу, Нидерланды, Канаду и Беларусь.

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Сколько картофеля собрали в мире

В 2019 году общемировой урожай картофеля составил 371 миллион тонн, что на 2,1% больше аналогичного показателя прошлого сезона. В стоимостном выражении мировой рынок картофеля за 2019 год вырос на 6%, достигнув 140,5 миллиарда долларов.

Отмечается также, что в 2019 году объем отгрузки картофеля за рубеж вырос на 4,9%, достигнув показателя в 15 миллионов тонн.

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Все по теме:

Украина, АПК, Рейтинг, Картофель.

Автор:

Телеграф
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