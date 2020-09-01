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Прогноз урожая зерновых снова снижен

Прогноз урожая зерновых снова снижен
Обновлено 11:30 Сегодня Телеграф Фото: facebook
На данный момент ожидаемый валовой сбор кукурузы - 33 млн тонн и 68 млн тонн зерновых в целом.

Минэкономики снизило прогноз урожая зерновых в 2020 году с 70 млн тонн до 68 млн тонн за счет показателей по кукурузе.

Об этом сообщил в Facebook заместитель министра экономики Тарас Высоцкий.

"Провел еженедельный звонок с представителями профильных ассоциаций с участием Укргидрометеоцентра. В Украине продолжается аномально высокие температуры и засуха. В результате существенно снижается урожайность кукурузы. На данный момент, ожидаем валовой сбор кукурузы 33 млн т и 68 млн т зерновых в целом. Подсолнечника ожидаем 14 млн т", - написал Высоцкий.

Как сообщалось, в тройку лидеров по производству картофеля в 2019 году вошли Китай (93 миллиона тонн), Индия (51 миллион тонн) и Украина (23 миллиона тонн).

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Все по теме:

Зерновые, Урожай, Минэкономики.

Автор:

Телеграф
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