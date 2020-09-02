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Минфин погасил 2,1 миллиарда долларов долгов за один день

Минфин погасил 2,1 миллиарда долларов долгов за один день
Обновлено 12:31 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com
До конца года по госдолгу осталось выплатить около 1,6 млрд долларов.

Министерство финансов 1 сентября погасило вторую серию еврооблигаций, выпущенных в ходе реструктуризации в 2015 году со сроком погашения в этом году, на 1,69 миллиарда долларов, а также выплатило 400 миллионов долларов процентов.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Министерство напоминает, что выпуск ОВГЗ с погашением в 2020 году общей номинальной стоимостью 1,78 млрд долларов был осуществлен в 2015-16 годах с процентной ставкой 7,75% в год.

В 2017 году в рамках первой в истории активной операции по управлению госдолгом Минфин выкупил 0,42 млрд долларов еврооблигаций, однако в августе 2020 года доразместил их на 0,33 млрд долларов для завершения расчетов по выкупу на открытом рынке ВВП-варрантов.

Минфин продолжает продавать гособлигации

"К концу года остаток валютных платежей по государственному долгу составляет около 1,6 млрд долларов", – отмечает Минфин.

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Все по теме:

ОВГЗ, Минфин, Еврооблигации.

Автор:

Телеграф
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