Скачать
Среда, 02.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Киеве резко возросло количество новых больных коронавирусом
В Киеве резко возросло количество новых больных коронавирусом
В Украине монеты номиналом 25 копеек выведут из обращения
В Украине монеты номиналом 25 копеек выведут из обращения
Футболист Динамо встречается с чемпионкой мира по дзюдо (Фото)
Футболист Динамо встречается с чемпионкой мира по дзюдо (Фото)
Atlas Weekend 2021: известно имя четвертого хедлайнера
Atlas Weekend 2021: известно имя четвертого хедлайнера

В Украине монеты номиналом 25 копеек выведут из обращения

В Украине монеты номиналом 25 копеек выведут из обращения
Обновлено 14:54 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Начиная с 1 октября 2020 года монеты номиналом 25 копеек перестают быть платежным средством при осуществлении наличных расчетов. Об этом на брифинге сказал заместитель председателя НБУ Алексей Шабан.

"С 1 октября этого года 25 копеек перестают быть платежным средством при осуществлении наличных расчетов.

Это означает, что с 1 октября ими нельзя будет рассчитываться за товары или услуги.

Однако, эти монеты можно будет сдавать в банки и обменивать на выходные банкноты и монеты еще в течение трех лет", - сказал Шабан.

По его словам, с 1 октября Нацбанк будет изымать из обращения банкноты старых номиналов, тех образцов, которые печатались до 2003 года.

Таких банкнот в обращении менее 2%.

Также из обращения активно будут выводиться бумажные гривни номиналом одна и две, а также монеты номиналом 1 гривня желтого цвета, которые чеканилась до 2018 года.

Ранее, Министерство финансов 1 сентября погасило вторую серию еврооблигаций, выпущенных в ходе реструктуризации в 2015 году со сроком погашения в этом году, на 1,69 миллиарда долларов, а также выплатило 400 миллионов долларов процентов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Украина, Нацбанк, Монеты, Алексей Шабан.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Исключен из фракции "Слуги народа": нардеп Лерос выступил в парламенте с критикой Зеленского (Видео)
02 Коронавирус в Украине: в каких областях зафиксировали рекордную заболеваемость
03 Особый статус Донбасса: Фокина планируют вызвать в Верховную Раду
04 В Камбодже скончался главный тюремщик "красных кхмеров", обвиняемый в убийстве 16 тысяч человек
05 "Все будет зависеть от одного": Стефанчук не исключает кадровые ротации в Кабмине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
МВД Беларуси: в Минске на митингах задержали 95 человек
МВД Беларуси: в Минске на митингах задержали 95 человек
Пентагон: Китай планирует удвоить ядерный арсенал
Пентагон: Китай планирует удвоить ядерный арсенал
В Киеве избили нардепа, полиция ввела план &quot;Перехват&quot;
В Киеве избили нардепа, полиция ввела план "Перехват"
Множество полезных улучшений: ASUS ZenFone 7 и ZenFone 7 Pro получили первое обновление
Множество полезных улучшений: ASUS ZenFone 7 и ZenFone 7 Pro получили первое обновление
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь