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В Кабмине упростили доступ аграриям к удешевлению кредитов

В Кабмине упростили доступ аграриям к удешевлению кредитов
Обновлено 19:40 Сегодня Телеграф Фото: facebook
В Кабмине упростили доступ сельхозпроизводителей к программе удешевления кредитов, расширив круг получателей госпомощи. Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

В частности, субъекты АПК смогут получить удешевление кредитов в нескольких банках, а программой смогут воспользоваться также предприятия, которые занимаются переработкой сельхозпродукции.

Также Кабмин упростил предоставление финансовой помощи по частичному возмещению стоимости построенных и реконструированных объектов для хранения и переработки плодово-ягодной продукции, винограда и хмеля.

"Все эти изменения направлены на то, чтобы малый и средний бизнес получил еще больший доступ к финансовым ресурсам и чтобы у нас развивалась перерабатывающая отрасль", - приводятся в сообщении слова министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко.

Ранее, начиная с 1 октября 2020 года монеты номиналом 25 копеек перестают быть платежным средством при осуществлении наличных расчетов. 

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Все по теме:

Кабмин, Финансы, Сельхоз, Агро.

Автор:

Телеграф
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