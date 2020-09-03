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Лечение коронавируса: Украина закупит ремдесивир

Лечение коронавируса: Украина закупит ремдесивир
Обновлено 11:09 Сегодня Телеграф
Кабмин выделил средства на закупку препарата "ремдесивир".

Кабинет министров на заседании в среду выделил средства на закупку препарата "ремдесивир" для лечения пациентов с COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"На заседании правительства в среду принято постановление относительно выделения средств на закупку "ремдесивира". Мы договорились о закупке с компанией-производителем", - сказал он.

При этом министр сообщил, что медучреждения обеспечены необходимыми лексресдвтами и средствами индивидуальной защиты (СИЗ) на 1,5-3 месяца.

"Медучреждения обеспечены СИЗ. В частности 1,5 млн костюмов биозащиты, масками и респираторами они обеспечены на 1,5-3 месяца",- сказал Степанов.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро четверга, 3 сентября, зафиксирован очередной антирекорд: 54 умерших от Covid-19 за сутки. При этом на утро четверга выявлено 2 430 инфицированных коронавирусом за сутки, 859 человек из числа ранее заболевших выздоровели.

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Все по теме:

Минздрав, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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