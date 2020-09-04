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Экономист из команды Пальчевского рассказал, как не допустить роста цены на коммуналку

Экономист из команды Пальчевского рассказал, как не допустить роста цены на коммуналку
Обновлено 16:59 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Известный эксперт предложил новую модель рынка газа.

Алексей Кущ описал на своей странице в Facebook модель рынка газа, которую разработала его политическая сила.

"В партии "Перемога Пальчевського" мы предлагаем создать в Киеве коммунальный газовый резерв. Он будет производить закупки газа, начиная с мая по август, когда цены на газ находятся на минимуме, а позже продавать населению по "летним" ценам. Это даст возможность снизить на 30-40% тариф на отопление и горячую воду, при этом увеличив транспортную составляющую в тарифе на 20-30% - а это дополнительные сотни миллионов гривен в развитие инфраструктуры", - отметил эксперт.

Кроме того, экономист сделал прогноз касательно роста цен на коммунальные услуги грядущей зимой.

"На ближайший отопительный сезон действующая власть подготовила совместно с МВФ подарок под елочку в виде "рыночных тарифов". При том, что сам Кабмин в своем прогнозе экономического развития прогнозирует рост цены на газ на "рынке" выше 200 дол. за тыс. м. куб., что с учетом всех накруток будет означать цену для потребителя в 10 000 грн. за тыс. м. куб. Не говоря уже о том, что цена Гкал на отопление и тариф на горячую воду также вырастут в несколько раз", - подчеркнул Кущ.

В сентябре газ для населения подорожает

Ранее, представитель "Перемоги Пальчевского" предлагал освободить мелких предпринимателей от налогов.

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Все по теме:

Газ, Цена на газ, Андрей Пальчевский.

Автор:

Телеграф
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