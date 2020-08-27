В сентябре газ для населения подорожает

В сентябре стоимость природного газа для потребителей вырастет на 45%.

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" установила цену на природный газ для бытовых клиентов в сентябре 2020 года на уровне 4,70 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). По сравнению с августом цена газа выросла на 1460 гривен (на 45%).

Об этом сообщается на сайте компании.

Кроме того, "Нафтогаз" повышает годовую цену на газ для населения. В первые две недели сентября годовую цену можно зафиксировать на уровне 4,73 грн/куб. м с НДС (без стоимости распределения). С 16 по 30 сентября стоимость тарифа повышается до 5,24 грн/куб. м.

Как сообщалось, средняя таможенная стоимость импортного газа в июле оказалась на $16,2 дешевле ранее обнародованных данных.

ГК "Нафтогаз Украины" установила цену на природный газ для бытовых клиентов в августе 2020 года на уровне 3,24 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). По сравнению с июлем цена газа выросла на 270 гривен (на 9%).

В Нафтогазе сообщили, что уже скоро компания предложит своим клиентам новые тарифные планы и другие предложения.

Имеющиеся запасы газа в подземных хранилищах Украины позволят сохранить цены на газ в стране на относительно низком уровне даже в разгар отопительного сезона.