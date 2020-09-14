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Повышение "минималки" и выплаты пенсионерам: Кабмин утвердил проект госбюджета на 2021 год

Повышение "минималки" и выплаты пенсионерам: Кабмин утвердил проект госбюджета на 2021 год
Обновлено 10:59 Сегодня Телеграф
Сегодня утром на внеочередном заседании Кабмин принял проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".

Министерство финансов Украины направило проект государственного бюджета на 2021 год на рассмотрение правительства. Об этом сообщается на странице Минфина в Facebook.

Отмечается, что документ, в частности, предусматривает повышение минимальной заработной платы, выплаты пенсионерам старше 75 лет, средства на строительство дорог и новые пассажирские вагоны.

Также ключевыми приоритетами являются противодействие пандемии COVID-19, программа «Большая стройка», а также оборона и безопасность.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в бюджет закладывается курс около 29 грн/$ и дефицит на уровне 6% ВВП.

Кроме этого, ключевыми приоритетами проекта госбюджета определены: качественное образование; доступная медицина; забота о старости (помощь пенсионерам 75+), удобная транспортная инфраструктура, развитие культуры, поддержка спорта высоких достижений; масштабная цифровизация экономики, а также финансово состоятельные регионы.

"Проект госбюджета на 2021 год будет внесен на рассмотрение Верховной Рады вовремя", - подчеркнули в Минфине.

Отметим, в Кабмине рассчитывают, что после 7,5% дефицита госбюджета в текущем году, в следующем он составит 6%, а еще через два года снизится до 3%.

Согласно заявлению СНБО, в следующем году Украина увеличит траты на сектор безопасности и обороны с 5,45% ВВП до 5,92%.

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Все по теме:

Бюджет, Кабмин, Пенсии, Минималка.

Автор:

Телеграф
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