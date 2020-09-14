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Помощь от ЕС: Зеленский утвердил ратификацию меморандума о получении 1,2 млрд евро

Помощь от ЕС: Зеленский утвердил ратификацию меморандума о получении 1,2 млрд евро
Обновлено 15:34 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский подписал Закон о ратификации меморандума и кредитного соглашения между Украиной и ЕС о получении макрофинансовой помощи на сумму до 1,2 млрд евро. Об этом сообщают в ОП.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации меморандума и кредитного соглашения между Украиной и Европейским Союзом о получении макрофинансовой помощи ЕС на сумму до 1,2 млрд евро №825-IX, который Верховная Рада приняла 25 августа 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что реализация положений меморандума и указанного соглашения позволит привлечь дополнительный кредитный ресурс Евросоюза, который будет направлен на поддержку макроэкономической стабильности, платежного баланса и реализации реформ в нашем государстве. Выплата средств будет осуществляться двумя траншами по 600 млн евро каждый. 

Так, меморандум определяет общие предпосылки для выделения средств, а также определяет меры в рамках реализации структурных реформ, необходимых для получения второго транша этой помощи. Предусмотренные меры касаются медицинских закупок, налоговой и таможенной реформ, функционирования судебной системы, государственного управления, корпоративного управления для государственных предприятий, функционирования рынка газа. 

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Указанные меморандум и кредитное соглашение Украина и ЕС заключили 23 июля текущего года в Брюсселе. Подписанию документов предшествовало принятие Европейским советом решения о выделении "исключительной" макрофинансовой помощи странам Европейской политики соседства и расширения в условиях кризиса COVID-19 объемом 3 млрд евро, в рамках которого Украина получила наибольший пакет помощи - в размере 1,2 млрд евро.

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Все по теме:

Украина, Финансы, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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