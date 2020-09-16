Коболев ожидает, что РФ заплатит "Нафтогазу" $2 млрд за пользование ГТС

Глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев считает, что в этом году российский "Газпром" заплатит Украине около 2 миллиардов долларов за пользование газотранспортной системы.

Об этом Коболев рассказал в интервью журналистке Янине Соколовой

"Я думаю, что эта цифра будет близка к 2 миллиардам долларов", - сказал он.

Коболев пояснил, что принцип "качай или плати", закрепленный ранее, положительно влияет на доход украинской ГТС, поскольку Россия платит за забронированные мощности, а не за объемы прокачанного газа.

Глава "Нафтогаз" также сомневается, что Германия откажется от "Северного потока-2". По мнению Коболева, это зависит от санкций США против российского газопровода.