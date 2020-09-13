Глава дипломатии Евросоюза: Судьба "Северного потока 2" в руках Германии, а не ЕС

Как сообщает Financial Times, он также добавил, что ЕС никогда не испытывал большого восторга в отношении этого проекта.
"Я должен сказать, что комиссия никогда не демонстрировала сильного энтузиазма по поводу "Северного потока – 2", – сказал Боррель, добавив, что судьбу проекта должна решить Германия.
Ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что завершение строительства Nord Stream 2 может быть связано с полноценным расследованием Россией возможного отравления Алексея Навального.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что в отношении проекта газопровода "Nord Stream 2" могут быть введены санкции в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.