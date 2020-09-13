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Глава дипломатии Евросоюза: Судьба "Северного потока 2" в руках Германии, а не ЕС

Глава дипломатии Евросоюза: Судьба "Северного потока 2" в руках Германии, а не ЕС
Обновлено 15:40 Сегодня Телеграф Экономическая правда
Высокий представитель и глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель подчеркнул, что решение о возможной остановке строительства "Северного потока 2" находится в руках Германии, а не ЕС.

Как сообщает Financial Times, он также добавил, что ЕС никогда не испытывал большого восторга в отношении этого проекта.

"Я должен сказать, что комиссия никогда не демонстрировала сильного энтузиазма по поводу "Северного потока – 2", – сказал Боррель, добавив, что судьбу проекта должна решить Германия.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что завершение строительства Nord Stream 2 может быть связано с полноценным расследованием Россией возможного отравления Алексея Навального.

Отравление Навального: Трамп поддержал идею отказа от "Северного потока 2"

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что в отношении проекта газопровода "Nord Stream 2" могут быть введены санкции в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

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Все по теме:

Германия, ЕС, Северный поток-2, Жозеп Боррель.

Автор:

Телеграф
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