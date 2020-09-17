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Четверг, 17.09.2020
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Украине стоит начать инвестировать в образование и здоровье - Всемирный банк
Украине стоит начать инвестировать в образование и здоровье - Всемирный банк
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Украине стоит начать инвестировать в образование и здоровье - Всемирный банк

Украине стоит начать инвестировать в образование и здоровье - Всемирный банк
08:00 Сегодня Телеграф
В Украине ребенок, родившийся сегодня, может рассчитывать только на достижение 63% производительности взрослого человека с полноценным образованием в оптимальном состоянии здоровья. Об этом говорится в исследовании Всемирного банка.

"В условиях пандемии защита и инвестирование в людей являются жизненно важными, чем когда-либо, поскольку это может заложить основу для устойчивого, всеобъемлющего восстановления и будущего роста. Пандемия четко продемонстрировала нам важность мощных систем здравоохранения, устойчивых и гибких систем образования и программ социальной защиты, которые оказывают помощь тем, кто в этом нуждается", - заявил президент группы Всемирного банка Дэвид Малпас.

Отмечается, что индекс человеческого капитала 2020 года включает данные о здравоохранении и образовании для 174 стран, которые охватывают 98% населения мира состоянию на март 2020 года. Эти данные являются базовым уровнем для сравнения с ситуацией в пандемии.

"Из 48 стран Европы и Центральной Азии, включенных в Индекс человеческого капитала 2020 (ИЧК), 33 входят в верхнюю треть мира, и почти все - в верхнюю половину. Однако в регионе существуют значительные различия. Среди развивающихся стран и стран с переходной экономикой в регионе, ребенок, родившийся в Польше, может рассчитывать на достижение 75% производительности взрослого человека с полноценным образованием в оптимальном состоянии здоровья. А ребенок, родившийся в Таджикистане, может рассчитывать на достижение лишь 50% производительности. В Украине ребенок, родившийся сегодня, может рассчитывать только на достижение 63% производительности взрослого человека с полноценным образованием в оптимальном состоянии здоровья", - говорится в сообщении.

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Добавляется, что в отличие от большинства других стран региона и мира, в Украине не наблюдалось улучшение уровня ИЧК в период между 2010 и 2020 годами. Это означает, что для того, чтобы украинский народ реализовал свой полный человеческий потенциал, необходимы большие по объему и целеустремленнее инвестиции в образование, здравоохранение и социальную защиту.

По состоянию на утро четверга общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 939 427. В свою очередь, выздоровели 20 208 568 человек.

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Всемирный банк, Инвестирование.

Автор:

Телеграф
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