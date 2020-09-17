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Буславец рассказала о плюсах европейского "зеленого" курса

Буславец рассказала о плюсах европейского "зеленого" курса
11:58 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter
По словам Ольги Буславец "зеленый" курс будет стимулировать Украину реформировать энергетическую систему.

Европейский «зеленый» курс является стимулом для Украины реформировать энергетическую систему и становиться сильнее как государство.

Об этом во время 11-го Европейско-украинского энергетического дня сказала и. о. министра энергетики Ольга Буславец.

"С реализацией европейского "зеленого" курса связаны вызовы, обусловленные комплексом сложных проблем в энергетическом секторе и системным кризисом в экономике, углубленным пандемией. Мы сегодня многое делаем, чтобы минимизировать эти кризисные явления", - сказала Буславец.

По ее мнению, "зеленый" курс - это стимул для Украины стать сильнее как государство.

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"При реализации этого курса важно обеспечить безопасность, стабильную работу энергетической системы путем проведения качественной реформы. В этом контексте надо определить стремление Украины системно осуществлять мероприятия по повышению энергоэффективности и развития ВИЭ", - отметила Буславец.

Она подчеркнула, что энергоэффективность - это ключ к климатической нейтральности, а также снижение потребления ресурсов.

"На сегодняшний день Минэнерго разработало национальный план энергоэффективности до 2030 года, там действительно очень амбициозные цели для нашей страны. Этот план имеет определенные индикаторы для выполнения в 2021, 2025, 2030 годах", - добавила Буславец.

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Минэнерго, Ольга Буславец.

Автор:

Телеграф
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