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"Теплые кредиты": Буславец поделилась намерениями Кабмина

"Теплые кредиты": Буславец поделилась намерениями Кабмина
13:18 Сегодня Телеграф Укринформ
Кабинет министров рассматривает возможность добавить в проект бюджета на 2021 год расходы на программу "теплые кредиты". Об этом во время одиннадцатого Европейско-украинского энергетического дня заявила и.о. министра энергетики Ольга Буславец.

Ольга Буславец отметила, что для поддержки мероприятий по энергоэффективности существует не только Фонд энергоэффективности, но и программа по соответствующим мероприятиям, "теплые кредиты" для населения. Только за этот год, по словам и.о. министра, в энергомодернизацию инвестировали 1 млрд грн, и треть этой суммы была компенсирована из государственного бюджета.

Она утверждает, что мероприятия по энергоэффективности помогают снизить коммунальные платежи на 20-40%.

"На прошлой неделе, перед внесением проекта госбюджета в Верховную Раду, мы проговаривали необходимость продолжения государственной целевой программы "теплых кредитов" еще на год. Мы считаем, что это очень эффективная и социально направленная программа. При доработке бюджета мы будем закладывать средства на эти цели, что было поддержано премьер-министром", - отметила Буславец.

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Программой "теплые кредиты" с началу 2020 года воспользовались более 100 тыс. украинских семей, которые привлекли более 1 млрд грн на термомодернизацию. По словам и.о. председателя Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Константина Гуры, за 6 лет действия этой программы около 850 тыс. украинцев инвестировали более 8,6 млрд грн в энергоэффективные мероприятия, а государство поддержало их в этом, предоставив 3,2 млрд грн «теплых кредитов». Госэнергоэффективности при поддержке Министерства энергетики уже разработало и представило на рассмотрения правительства проект решения о продлении и расширении программы на 2021 год.

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Кабмин, Минэнерго, Ольга Буславец.

Автор:

Телеграф
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