Данилишин считает, что Рожковой и Сологубу пора "прощаться" с НБУ

Глава Совета НБУ отметил, что залогом независимости регулятора является независимость его Совета.

Независимость Совета Национального банка Украины (НБУ) является залогом независимости центробанка, заявил глава Совета НБУ Богдан Данилишин, одновременно предложив "определиться" с первой замглавы НБУ Катериной Рожковой и замглавы НБУ Дмитрием Сологубом.

"Залогом независимости НБУ является независимость Совета НБУ (…). А членами правления бывших глав НБУ (из команды экс-главы НБУ Якова Смолия остались только Сологуб и Рожкова), которые еще до сих пор держатся за должности, уже пора определяться. Время пришло", – написал он в Facebook в пятницу.

Данилишин подчеркнул, что Совет НБУ является высшим органом управления центральным банком, наделенным Конституцией правом принятия решений, определяющих политику регулятора. "В свою очередь, правление НБУ - профессиональные управленцы, уполномоченные на реализацию политики, которую определяет Совет НБУ", – указал он.

"Все обвинения в усилении политического давления на НБУ безосновательны. Подтверждением этому является сохранение последовательности в политике цетробанка, которое заключается, в частности, в продолжении политики гибкого курсообразования и инфляционного таргетирования", – добавил он.

Данилишин также отметил, что диалог между Советом и правлением центробанка улучшился после прихода 16 июля нового главы регулятора Кирилла Шевченко, указав, что последний обладает "высоким уровнем профессиональных навыков и коммуникационных качеств, которые позволили ему значительно усилить коммуникацию с банками и международными финансовыми институтами".

По мнению Данилишина, глава НБУ способен обеспечить институциональную независимость центрального банка от любого политического давления и остановить попытки дестабилизации ситуации в стране.

Он также указал, что страна входит в "новый политический сезон подготовки и проведения местных выборов" и подчеркнул, что на фоне этого атаки на НБУ, "свидетелями которых мы были в течение последних месяцев", могут продолжиться и в будущем. "При таких обстоятельствах реальная открытость руководящих органов и главы НБУ должна стать надежным инструментом коммуникаций с обществом и защиты от политических манипуляций", – считает Данилишин.