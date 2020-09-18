Данилишин считает, что Рожковой и Сологубу пора "прощаться" с НБУ

Независимость Совета Национального банка Украины (НБУ) является залогом независимости центробанка, заявил глава Совета НБУ Богдан Данилишин, одновременно предложив "определиться" с первой замглавы НБУ Катериной Рожковой и замглавы НБУ Дмитрием Сологубом.
"Залогом независимости НБУ является независимость Совета НБУ (…). А членами правления бывших глав НБУ (из команды экс-главы НБУ Якова Смолия остались только Сологуб и Рожкова), которые еще до сих пор держатся за должности, уже пора определяться. Время пришло", – написал он в Facebook в пятницу.
Данилишин подчеркнул, что Совет НБУ является высшим органом управления центральным банком, наделенным Конституцией правом принятия решений, определяющих политику регулятора. "В свою очередь, правление НБУ - профессиональные управленцы, уполномоченные на реализацию политики, которую определяет Совет НБУ", – указал он.
"Все обвинения в усилении политического давления на НБУ безосновательны. Подтверждением этому является сохранение последовательности в политике цетробанка, которое заключается, в частности, в продолжении политики гибкого курсообразования и инфляционного таргетирования", – добавил он.
Данилишин также отметил, что диалог между Советом и правлением центробанка улучшился после прихода 16 июля нового главы регулятора Кирилла Шевченко, указав, что последний обладает "высоким уровнем профессиональных навыков и коммуникационных качеств, которые позволили ему значительно усилить коммуникацию с банками и международными финансовыми институтами".
По мнению Данилишина, глава НБУ способен обеспечить институциональную независимость центрального банка от любого политического давления и остановить попытки дестабилизации ситуации в стране.
Он также указал, что страна входит в "новый политический сезон подготовки и проведения местных выборов" и подчеркнул, что на фоне этого атаки на НБУ, "свидетелями которых мы были в течение последних месяцев", могут продолжиться и в будущем. "При таких обстоятельствах реальная открытость руководящих органов и главы НБУ должна стать надежным инструментом коммуникаций с обществом и защиты от политических манипуляций", – считает Данилишин.