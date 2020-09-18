Скачать
Пятница, 18.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
На Банковой считают проект госбюджета-2021 "послекризисным"
На Банковой считают проект госбюджета-2021 "послекризисным"
Больше не в "красной" зоне: в Минздраве рассказали, где улучшилась ситуация с COVID-19
Больше не в "красной" зоне: в Минздраве рассказали, где улучшилась ситуация с COVID-19
Днепр-1 дома проиграл Мариуполю из-за ошибки рефери (Видео)
Днепр-1 дома проиграл Мариуполю из-за ошибки рефери (Видео)
"Танцы со звездами 2020": "Богиня ламината" Леся Никитюк станет новым приглашенным членом жюри шоу
Леся Никитюк возвращается на "Танцы со звездами"

Ермак пригрозил начать увольнять чиновников, которые позволят себе неадекватные расходы

Ермак пригрозил начать увольнять чиновников, которые позволят себе неадекватные расходы
21:03 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter
Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал Минфин к "умному" сокращению расходов на Офис Президента.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак назвал недопустимым увеличение непроизводительных расходов на содержание органов власти в период экономического кризиса, а также призвал Минфин к "разумному сокращению расходов на обеспечение деятельности Офиса Президента".

Об этом он заявил, комментируя проект государственного бюджета на следующий год, передает Офис Президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский требует от всех органов власти жесткой экономии. Все расходы должны быть хорошо обоснованными и настоятельно необходимыми. Всех чиновников, кто позволит себе неадекватные расходы, будут беспощадно увольнять, а каждый подозрительный расход - тщательно проверять", - отметил руководитель Офиса Главы государства.

Андрей Ермак сообщил, что обратился к руководству Министерства финансов Украины и Государственного управления делами с просьбой тщательно поработать вместе с народными депутатами между первым и вторым чтением проекта закона о государственном бюджете на 2021 для разумного сокращения расходов на обеспечение деятельности Офиса Президента.

Минфин обещает увеличит расходы на медицину до 5% ВВП: названы сроки

Он также отметил, что понимает необходимость выполнения законодательства Украины относительно повышения тарифных ставок работникам бюджетной сферы через поэтапное повышение минимальной заработной платы, запланированное в 2021 году. По словам Андрея Ермака, такое решение было абсолютно справедливым, ведь до сих пор минимальная зарплата была ниже реального прожиточного минимума в стране.

"Вместе с тем я призываю правительство и народных депутатов найти возможность сократить другие расходы, без которых мы можем пройти этот кризис", - отметил руководитель Офиса Президента Украины.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что расходы на содержание Офиса президента в проекте госбюджета 2021 увеличили в связи с диспропорциями в заработных платах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Госбюджет, Андрей Ермак, Офис Президента.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Уникальный случай: в Мьянме родился ребенок с двумя головами
02 В Кремле отреагировали на присуждение Путину Шнобелевской премии
03 Тайсон заявил, что покидает Шахтер
04 Какие маски защищают от COVID-19 больше всего
05 Арис 1:2 Колос: события матча (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Адвокаты Порошенко насчитали 58 дел против него
Адвокаты Порошенко насчитали 58 дел против него
Украинцев предупредили о заморозках: какие регионы под ударом
Украинцев предупредили о заморозках: какие регионы под ударом
Зеленский о минималке: Мы увеличили, насколько смогли
Зеленский о минималке: Мы увеличили, насколько смогли
Просто &quot;Гарри и Меган&quot;: герцоги Сассекские готовятся к ТВ-дебюту
Просто "Гарри и Меган": герцоги Сассекские готовятся к ТВ-дебюту
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь