Ермак пригрозил начать увольнять чиновников, которые позволят себе неадекватные расходы

Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал Минфин к "умному" сокращению расходов на Офис Президента.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак назвал недопустимым увеличение непроизводительных расходов на содержание органов власти в период экономического кризиса, а также призвал Минфин к "разумному сокращению расходов на обеспечение деятельности Офиса Президента".

Об этом он заявил, комментируя проект государственного бюджета на следующий год, передает Офис Президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский требует от всех органов власти жесткой экономии. Все расходы должны быть хорошо обоснованными и настоятельно необходимыми. Всех чиновников, кто позволит себе неадекватные расходы, будут беспощадно увольнять, а каждый подозрительный расход - тщательно проверять", - отметил руководитель Офиса Главы государства.

Андрей Ермак сообщил, что обратился к руководству Министерства финансов Украины и Государственного управления делами с просьбой тщательно поработать вместе с народными депутатами между первым и вторым чтением проекта закона о государственном бюджете на 2021 для разумного сокращения расходов на обеспечение деятельности Офиса Президента.

Он также отметил, что понимает необходимость выполнения законодательства Украины относительно повышения тарифных ставок работникам бюджетной сферы через поэтапное повышение минимальной заработной платы, запланированное в 2021 году. По словам Андрея Ермака, такое решение было абсолютно справедливым, ведь до сих пор минимальная зарплата была ниже реального прожиточного минимума в стране.

"Вместе с тем я призываю правительство и народных депутатов найти возможность сократить другие расходы, без которых мы можем пройти этот кризис", - отметил руководитель Офиса Президента Украины.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что расходы на содержание Офиса президента в проекте госбюджета 2021 увеличили в связи с диспропорциями в заработных платах.