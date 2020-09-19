Скачать
Суббота, 19.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Отмена справок о несудимости для кандидатов в депутаты: Зеленский подписал законопроект
Отмена справок о несудимости для кандидатов в депутаты: Зеленский подписал законопроект
"Уже есть первые договоренности": Шмыгаль рассчитывает, что украинская промышленность получит заказов на $1 млрд
Шмыгаль рассчитывает, что украинская промышленность получит заказов на $1 млрд
Клуб Чемпионшипа отказал Барселоне в трансфере игрока
Клуб Чемпионшипа отказал Барселоне в трансфере игрока
Не боится экстремальных температур и падений: раскрыты характеристики планшета Samsung Galaxy Tab Active 3
Раскрыты характеристики планшета Samsung Galaxy Tab Active 3

"Уже есть первые договоренности": Шмыгаль рассчитывает, что украинская промышленность получит заказов на $1 млрд

"Уже есть первые договоренности": Шмыгаль рассчитывает, что украинская промышленность получит заказов на $1 млрд
Обновлено 17:35 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Кабмин
Премьер-министр Денис Шмыгаль говорит, что Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности имеет цель в получении заказов на иностранных рынках на сумму не менее миллиарда долларов.

Как сообщает Департамент коммуникаций Секретариата Кабинета министров, об этом Шмыгаль сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 18 сентября.

Премьер-министр назвал промышленность одним из приоритетов правительства. По его словам, созданное Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности будет способствовать экспортным заказам и контрактам.

"Уже есть первые договоренности, результат которых, я уверен, мы уже увидим в следующем году. KPI (Key Performance Indicators /ключевой показатель эффективности, - ред) для министерства очень простой: не менее 1 миллиарда долларов заказов на внешних рынках для нашей промышленности", - подчеркнул Шмыгаль.

6 июля Верховная Рада назначила Олега Уруского на должность вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

"Голосование по САП": Шмыгаль прокомментировал вероятность отмены безвиза с ЕС

22 июля Кабинет министров создал Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Среди основных задач министерства - формирование и реализация госполитики в промышленной отрасли, а также в сферах военно-технического сотрудничества, внешнеэкономической деятельности, связанной с продвижением товаров стратегических отраслей промышленности.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Промышленность, МСОП, Кабмин, Денис Шмыгаль.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В "ДНР" активизировалась раздача паспортов "республики"
02 Днепр-1 дома проиграл Мариуполю из-за ошибки рефери (Видео)
03 "Ломаченко уронят": Экс-чемпион мира дал смелый прогноз на бой Василия с Лопесом (Видео)
04 Шахтер подписал новый контракт с одним из самых дорогих футболистов УПЛ
05 Фокин не видит альтернатив Минским соглашениям
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Полностью признает вину: подозреваемого в нападении на Балуха арестовали
Полностью признает вину: подозреваемого в нападении на Балуха арестовали
В &quot;ДНР&quot; активизировалась раздача паспортов &quot;республики&quot;
В "ДНР" активизировалась раздача паспортов "республики"
Выборы в ОРДЛО: на Банковой назвали главные условия
Выборы в ОРДЛО: на Банковой назвали главные условия
&quot;Быть мамой - самая сложная работа в мире!&quot; Джамала поделилась милыми семейными фото
"Быть мамой - самая сложная работа в мире!" Джамала поделилась милыми семейными фото
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь