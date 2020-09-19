"Уже есть первые договоренности": Шмыгаль рассчитывает, что украинская промышленность получит заказов на $1 млрд

Премьер-министр Денис Шмыгаль говорит, что Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности имеет цель в получении заказов на иностранных рынках на сумму не менее миллиарда долларов.

Как сообщает Департамент коммуникаций Секретариата Кабинета министров, об этом Шмыгаль сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 18 сентября.

Премьер-министр назвал промышленность одним из приоритетов правительства. По его словам, созданное Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности будет способствовать экспортным заказам и контрактам.

"Уже есть первые договоренности, результат которых, я уверен, мы уже увидим в следующем году. KPI (Key Performance Indicators /ключевой показатель эффективности, - ред) для министерства очень простой: не менее 1 миллиарда долларов заказов на внешних рынках для нашей промышленности", - подчеркнул Шмыгаль.

6 июля Верховная Рада назначила Олега Уруского на должность вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

22 июля Кабинет министров создал Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Среди основных задач министерства - формирование и реализация госполитики в промышленной отрасли, а также в сферах военно-технического сотрудничества, внешнеэкономической деятельности, связанной с продвижением товаров стратегических отраслей промышленности.