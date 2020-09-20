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ЮАР планирует экспортировать в Украину мясо крокодилов

ЮАР планирует экспортировать в Украину мясо крокодилов
Обновлено 15:49 Сегодня Телеграф Госпродпотребслужба Фото: pixabay
Сегодня врио главы Госпродпотребслужбы Ольга Шевченко встретилась со специалистами компетентных органов Южно-Африканской Республики (ЮАР).

"Стороны обсудили возможности экспорта украинского мяса (мяса птицы и свинины) в ЮАР, а также яиц и яичной продукции, в частности условия доступа на рынки", - говорится в сообщении Госпродпотребслужбы.

"Сторона ЮАР в свою очередь выразила заинтересованность в экспорте в Украину шерсти, мясной продукции, в частности мяса крокодилов", - отмечает ведомство. 

При обсуждении вопросов также были рассмотрены новые нормы импорта в Украину животноводческой продукции. Украинская сторона проинформировала об обновленном законодательстве в части импорта. 

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По итогам встречи была достигнута договоренность продолжить коммуникацию на уровне компетентных органов по поднятым вопросам.

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Экспорт, ЮАР, Импорт, Крокодилы, Госпродпотребслужба.

Автор:

Телеграф
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