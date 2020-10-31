В МВФ прояснили, когда будет новый транш помощи для Украины

Запуск комплексной электронной системы раскрытия информации об активах и доходах высокопоставленными должностными лицами в 2016 году был и остается важным шагом вперед в борьбе с коррупцией, и его не следует отменять.

Такое мнение выразили в МВФ, отвечая на вопрос издания Гденьги, сколько Украина будет ждать нового транша фонда.

Они отмечают, что создание эффективной системы противодействия коррупции было важнейшим элементом взаимодействия МВФ с Украиной в течение последних нескольких лет.

Таким образом, в фонде намекают, что пока скандал с декларациями НАПК не будет улажен, Украина не получит нового транша МВФ.

"Поддержание и повышение эффективности всех украинских антикоррупционных институтов является ключом к достижению более сильного и более справедливого роста и, следовательно, является важным обязательством в рамках поддерживаемой МВФ программы", - говорят в МВФ.

При этом заместитель главы комитета по вопросам организации государственной власти, член фракции Александр Качура отмечает, что от международных партнеров Украины нет сигналов об отмене транша Международного валютного фонда или безвизового режима с Евросоюзом.

"Никаких сигналов от наших международных партнеров нет о том, что не будет транша кредита МВФ. Фейки, которые распространяют, о том, что будет аннулирован безвиз: процедура не начиналась и для этого нет оснований. У нас со всем миром абсолютно нормальная коммуникация, и то, что произошло с Конституционным судом, мы однозначно решим правовым путем", - сказал Качура в эфире программы "Мир и война" на телеканале "Интер" в пятницу.