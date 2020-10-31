Судьи Конституционного суда изменили декларации, пока реестр был закрыт

Пока реестр деклараций был закрыт от граждан через решение Конституционного Суда, председатель КС Александр Тупицкий и еще 5 его коллег внесли туда сообщение о своей заработной плате.

Сколько получили судьи КСУ, которые проголосовали за отмену уголовной ответственности за недостоверное декларирование:

Александр Тупицкий - 181 тысяча гривен;

Владимир Мойсик - 211,6 тысяч гривен;

Ирина Завгородняя - 201,3 тысяча гривен;

Александр Литвинов - 189,4 тысяч гривен.

Подал свою декларацию в то время, как доступ к реестру деклараций был закрыт, и судьи, которые были против решения по антикоррупционной реформе, Сергей Головатый и Виктор Колесник. Первый заработал 206,4 тысяч гривен, второй - 221,93 тысячи.

Отметим также, что ранее глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий задекларировал заработную плату 216 769 гривен за август 2020 года.

28 октября в 18:00 Национальное агентство по предупреждению коррупции закрыло реестр электронных деклараций для исполнения принятого 27 октября решения Конституционного суда, а уже с пятницы, 30 октября, реестр электронных деклараций снова доступен. Такое решение было принято на внеочередном заседании правительства.