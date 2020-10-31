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Судьи Конституционного суда изменили декларации, пока реестр был закрыт

Судьи Конституционного суда изменили декларации, пока реестр был закрыт
08:53 Сегодня Телеграф Фото: КСУ (twitter)

Пока реестр деклараций был закрыт от граждан через решение Конституционного Суда, председатель КС Александр Тупицкий и еще 5 его коллег внесли туда сообщение о своей заработной плате.

Сколько получили судьи КСУ, которые проголосовали за отмену уголовной ответственности за недостоверное декларирование:

  • Александр Тупицкий - 181 тысяча гривен;

  • Владимир Мойсик - 211,6 тысяч гривен;

  • Ирина Завгородняя - 201,3 тысяча гривен;

  • Александр Литвинов - 189,4 тысяч гривен.

Подал свою декларацию в то время, как доступ к реестру деклараций был закрыт, и судьи, которые были против решения по антикоррупционной реформе, Сергей Головатый и Виктор Колесник. Первый заработал 206,4 тысяч гривен, второй - 221,93 тысячи.

Отметим также, что ранее глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий задекларировал заработную плату 216 769 гривен за август 2020 года.

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28 октября в 18:00 Национальное агентство по предупреждению коррупции закрыло реестр электронных деклараций для исполнения принятого 27 октября решения Конституционного суда, а уже с пятницы, 30 октября, реестр электронных деклараций снова доступен. Такое решение было принято на внеочередном заседании правительства.

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Конституционный Суд, Конституция Украины, Украина, Судьи, Зарплаты.

Автор:

Телеграф
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