Алкоголь в Украине подорожает: сколько будет стоить пиво и водка

Украинское правительство запланировало в следующем году увеличить акцизы на алкоголь, что повлечет за собой его подорожание.

Об этом сообщили в пресс-службе Минфина.

В ведомстве спрогнозировали, как пересчет акцизов повлияет на конечную стоимость напитков.

"Учитывая, что его составляющая колеблется от 7,8% до 30,5%, подорожание будет непропорциональным повышения акцизов", - сообщили в министерстве.

Как изменятся цены на алкоголь:

бутылка водки (40%) подорожает с 89,4 до 92,93 грн;

пиво с 19,5 до 19,69 грн;

коньяк с 128,32 до 131,85 грн;

игристое вино от 89 до 90,22 грн;

крепленое вино от 49 до 49,78 грн.

Из выше представленной информации можно понять, что речи о существенном подорожании нет. Также стоит отметить, что в зависимости от производителя и характеристик напитка, цена может вырасти более существенно или вообще не изменится (если бизнес решит компенсировать рост за счет снижения своей маржи).

"Ставки акцизного налога на алкогольные напитки предлагается увеличить на 11,6% с учетом прогнозного индекса потребительских цен на 2020 год - 111,6% (постановление Кабинета Министров Украины от 29.03.2020 № 253)", - говорят в Кабмине.