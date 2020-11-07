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Алкоголь в Украине подорожает: сколько будет стоить пиво и водка

Алкоголь в Украине подорожает: сколько будет стоить пиво и водка
Обновлено 09:54 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Украинское правительство запланировало в следующем году увеличить акцизы на алкоголь, что повлечет за собой его подорожание.

Об этом сообщили в пресс-службе Минфина.

В ведомстве спрогнозировали, как пересчет акцизов повлияет на конечную стоимость напитков. 

"Учитывая, что его составляющая колеблется от 7,8% до 30,5%, подорожание будет непропорциональным повышения акцизов", - сообщили в министерстве.

Как изменятся цены на алкоголь:

  • бутылка водки (40%) подорожает с 89,4 до 92,93 грн;

  • пиво с 19,5 до 19,69 грн;

  • коньяк с 128,32 до 131,85 грн;

  • игристое вино от 89 до 90,22 грн;

  • крепленое вино от 49 до 49,78 грн.

Из выше представленной информации можно понять, что речи о существенном подорожании нет. Также стоит отметить, что в зависимости от производителя и характеристик напитка, цена может вырасти более существенно или вообще не изменится (если бизнес решит компенсировать рост за счет снижения своей маржи).

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"Ставки акцизного налога на алкогольные напитки предлагается увеличить на 11,6% с учетом прогнозного индекса потребительских цен на 2020 год - 111,6% (постановление Кабинета Министров Украины от 29.03.2020 № 253)", - говорят в Кабмине.

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Все по теме:

Алкоголь, Цены, Минфин.

Автор:

Телеграф
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