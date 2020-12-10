В НБУ оценили последствия зимнего локдауна

Национальный банк Украины прогнозирует потери экономики Украины на уровне 0,2 п.п. ВВП в связи с ужесточением карантина в январе 2021 года.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Денис Сологуб .

"Что касается этого карантина, локдауна, который сейчас ожидается в январе, лист этих карантинных ограничений не такой жесткий в сравнении с тем, что мы видели весной. И поэтому по нашим оценкам новые ограничения приведут к потерям около 0,2 процентных пункта годового ВВП следующего года", - сказал Сологуб.

Отмечается, что неопределенность значительно ухудшила деловые ожидания бизнеса, что стало более значительным ударом, чем сам карантин как таковой.

Напомним, Минфин Украины ожидает, что в 2021 году Украина выйдет на уровень роста валового внутреннего продукта в 4,6%.