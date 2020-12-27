Известный украинский ресторатор признался, как коронакризис повлиял на его бизнес

Владельцам любого бизнеса теперь нужно строить стратегии, исходя из глобальных трансформаций, которые начали происходить на рынке.

Об этом заявил украинский ресторатор Дмитрий Борисов в эксклюзивном интервью "Телеграфу".

По его словам, кризис, который наступил из-за пандемии коронавируса, стал катализатором многих важных процессов.

Бизнесмену пришлось закрыть несколько ресторанов, но его этот факт не сильно опечалил.

"Мы закрыли несколько ресторанов. И не воспринимаем это как катастрофу. Скорее - как перераспределение ресурсов, в первую очередь интеллектуальных, для того, чтобы концентрироваться на самых жизнестойких проектах", - подчеркнул он.

Ресторатору пришлось закрыть Ronin, Crab’s Burger, Канапу в Варшаве, а также два формата на фуд-корте в ТРЦ.

"Инвестиционные потери мы оцениваем в 3 миллиона евро. Операционные убытки и недополученную прибыль нет смысла считать в такой ситуации", - отмечает он.

При этом, он вместе с командой открыл больше 10 ресторанов в разных городах Украины. "И всё это - даже в такой, мягко говоря неблагоприятной ситуации, приносит операционную прибыль в те месяцы, когда нам разрешают работать", - заявил

Больше о кризисе бизнеса из-за пандемии COVID-19 читайте по ссылке: Ресторатор Дима Борисов: ТРЦ и кинотеатры поняли, что еда может генерировать трафик и давать людям новый мотив для визита.