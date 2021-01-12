Скачать
Вторник, 12.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Трамп перешел красную черту: восемь выводов из попытки переворота в США
Трамп перешел красную черту: восемь выводов из попытки переворота в США
Яйца в Украине подорожают до 40 гривен: в чем причина
Яйца в Украине подорожают до 40 гривен: в чем причина
Жизнь в Донецке и других городах ОРДО сравнили на видео
Жизнь в Донецке и других городах ОРДО сравнили на видео
Крещение Господне: когда и как отмечают праздник
Крещение Господне: когда и как отмечают праздник

Яйца в Украине подорожают до 40 гривен: в чем причина

Яйца в Украине подорожают до 40 гривен: в чем причина
07:41 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

До конца января в Украине должна вырасти стоимость куриных яиц. Об этом в эфире 24 телеканала рассказала Ярина Бойко - эксперт по птицеводству Ассоциации животноводов Украины

Цена за десяток повысится минимум на 20%, то есть до 40 гривен в течение первого месяца 2021 года.

Эксперт по птицеводству Ассоциации животноводов Украины заявляет, что это связано с подорожанием птичьих кормов и ростом цен на рынках сырья. Сейчас цены поднялись на зерна пшеницы и кукурузы, сои и жмыха. Соответственно растет и себестоимость 10 яиц.

Ярина Бойко говорит, что раньше низкая цена на яйца была 14 грн/дес. Сейчас она выросла почти вдвое - до 22 грн/дес. Перед Новым годом цена была около 30 грн/дес, а сейчас на полках магазинов яйца уже стоят 34-36 грн/дес.

Один из самых популярных видов пищи в Украине будет расти в цене и дальше. Это связано с сокращением предложения птичьего продукта. Ведь спрос на них остается таким же, потому что в январе потребность в яйцах не падает из-за ряда праздников.

"Скорее всего, в январе цена может вырасти до 40 гривен", - резюмирует Бойко.

Стоит отметить, Ассоциация животноводов Украины еще в конце прошлого года предупреждала о подорожании яиц. По данным Государственной службы статистики производство продукта за прошлый год упало на 2,2%.

Сейчас, во время локдауна, десяток яиц в среднем стоит 34,5 грн/дес.

Как писал "Телеграф" ранее, с 1 января 2021 в Украине произошел ряд изменений. Наверное самым приятным стало повышение минимальной зарплаты и пенсий. Однако вместе с тем повысились тарифы на воду, электроэнергию и доставку газа. Кроме того, украинцев ждет рост цен на хлеб, а также повышение акцизов на алкоголь и табачные изделия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Цены, Яйца, Ярина Бойко.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Держали дети и ответственность: экс-супруга Виктора Павлика рассказала, почему долго не разводилась с певцом
02 Действуют под видом службы такси: украинцев предупредили о новой схеме мошенников
03 Украинскую делегацию в ПАСЕ возглавила Мария Мезенцева: что о ней известно
04 Байден любит скорость: в сети обсуждают санкции США против Дубинского и людей Деркача
05 Украинцам подсказали три простых способа уменьшить счета за тепло
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Угроза вооруженных протестов и введение режима ЧС в Вашингтоне: как США готовятся к инаугурации Байдена
Угроза вооруженных протестов и введение режима ЧС в Вашингтоне: как США готовятся к инаугурации Байдена
Украинскую делегацию в ПАСЕ возглавила Мария Мезенцева: что о ней известно
Украинскую делегацию в ПАСЕ возглавила Мария Мезенцева: что о ней известно
Локдаун в Украине не даст эффекта: названы основные причины
Локдаун в Украине не даст эффекта: названы основные причины
Какой праздник 12 января: народные приметы и запреты
Какой праздник 12 января: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь