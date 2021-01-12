Яйца в Украине подорожают до 40 гривен: в чем причина

До конца января в Украине должна вырасти стоимость куриных яиц. Об этом в эфире 24 телеканала рассказала Ярина Бойко - эксперт по птицеводству Ассоциации животноводов Украины

Цена за десяток повысится минимум на 20%, то есть до 40 гривен в течение первого месяца 2021 года.

Эксперт по птицеводству Ассоциации животноводов Украины заявляет, что это связано с подорожанием птичьих кормов и ростом цен на рынках сырья. Сейчас цены поднялись на зерна пшеницы и кукурузы, сои и жмыха. Соответственно растет и себестоимость 10 яиц.

Ярина Бойко говорит, что раньше низкая цена на яйца была 14 грн/дес. Сейчас она выросла почти вдвое - до 22 грн/дес. Перед Новым годом цена была около 30 грн/дес, а сейчас на полках магазинов яйца уже стоят 34-36 грн/дес.

Один из самых популярных видов пищи в Украине будет расти в цене и дальше. Это связано с сокращением предложения птичьего продукта. Ведь спрос на них остается таким же, потому что в январе потребность в яйцах не падает из-за ряда праздников.

"Скорее всего, в январе цена может вырасти до 40 гривен", - резюмирует Бойко.

Стоит отметить, Ассоциация животноводов Украины еще в конце прошлого года предупреждала о подорожании яиц. По данным Государственной службы статистики производство продукта за прошлый год упало на 2,2%.

Сейчас, во время локдауна, десяток яиц в среднем стоит 34,5 грн/дес.

Как писал "Телеграф" ранее, с 1 января 2021 в Украине произошел ряд изменений. Наверное самым приятным стало повышение минимальной зарплаты и пенсий. Однако вместе с тем повысились тарифы на воду, электроэнергию и доставку газа. Кроме того, украинцев ждет рост цен на хлеб, а также повышение акцизов на алкоголь и табачные изделия.