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Хорошее время для кредитов: украинцам подсказали, как заработать во время кризиса

Хорошее время для кредитов: украинцам подсказали, как заработать во время кризиса
09:28 Сегодня Телеграф Фото: BusinessLife

Главный редактор Ukraine Economic Outlook (независимая группа экономического прогнозирования), преподаватель курса макроэкономики "Бизнес-школы МИМ-Киев" Михаил Кухар рассказал "Телеграфу" о ценах на недвижимость в 2021 году и о, том выгодно ли сейчас брать кредиты.

"С началом экономического роста всегда растут цены на недвижимость. Хорошая динамика была видна уже с осени, особенно по Киеву и Львову. Покупая сейчас украинскую недвижимость, вы гарантированно получите доход. Цена на нее будет расти еще несколько лет.

Еще совет – именно сейчас выгодно брать кредиты, даже по некомфортным ставкам. Экономический рост (объем продаж, рост производства) покроет любые издержки", - рассказал эксперт.

Также экономист посоветовал украинцам не продавать пока свой бизнес:  "Не стоит продавать свои бизнесы, они точно станут дороже. Если вы хотели купить конкурента, 2020-й был лучшим годом. Но и 2021-й вполне подходит для этого.

А вот покупку предметов роскоши (шубы, машины) я бы отложил. Сегодня лучше тратить деньги на инвестиции, а не на то, что не приносит доход. Всё, что хотели купить, вы сможете приобрести потом – с прибыли..."

Напомним, полное интервью с Михаилом Кухаром вы можете прочитать в материале Телеграфа "Что лучше купить - квартиру или машину? Михаил Кухар о налогах, инвестициях и перспективах в 2021 году".

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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Недвижимость, Экономика, Михаил Кухар.
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