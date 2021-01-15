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Ради снижения тарифов Зеленского подбивают к ссоре с Западом, - эксперт

Ради снижения тарифов Зеленского подбивают к ссоре с Западом, - эксперт
Обновлено 19:00 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Президенту Владимиру Зеленскому предлагают предпринять шаги, которые противоречат международным договоренностям Украины. 

Такое мнение высказал "Телеграфу" эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко. 

"Не думаю, что нынешняя власть целенаправленно хочет зарубить отношения с МВФ. Но точно есть люди, которые навязывают те или иные решения", - сказал он, подчеркнув, что эти решения выгодны им, а не Украине. 

В пример он поставил Конституционный суд, когда некоторые депутаты (в основном от ОПЗЖ, подчеркивает эксперт) подтолкнули власти к "атаке на антикоррупционные органы". 

Подобные моменты, отмечает Бобыренко, прослеживаются и в ручном регулировании газового рынка для решения тарифных проблем, что противоречит договоренностям с Западом.  

Больше о действиях властей по урегулированию проблемы с тарифами и ситуации с "тарифным майданом", читайте в материале "Телеграф": Цугцванг Зеленского: кто и зачем уводит Украину от МВФ и чем закончится тарифный Майдан

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Тарифы, Владимир Зеленский, Виктор Бобыренко.
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