Скачать
Воскресенье, 17.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Итоги дня 16 января: перевод обслуживания на украинский язык и новое исследование о вакцине Sinovac
Итоги дня 16 января: перевод обслуживания на украинский язык и новое исследование о вакцине Sinovac
Военные маневры Путина на границах Евросоюза обеспокоили НАТО: в 2021 году может быть обострение
Военные маневры Путина на границах Евросоюза обеспокоили НАТО: в 2021 году может быть обострение
Для людей в отчаянии и без другого выбора: ученые сделали выводы о вакцине, закупаемой Украиной
Для людей в отчаянии и без другого выбора: ученые сделали выводы о вакцине, закупаемой Украиной
Боец UFC лютым нокаутом начал новый сезон в ММА (видео)
Боец UFC лютым нокаутом начал новый сезон в ММА (видео)

Витренко понимает правила рынка: в Украине назвали важный нюанс возможной закупки газа из РФ

Витренко понимает правила рынка: в Украине назвали важный нюанс возможной закупки газа из РФ
23:26 Сб, 16 Январь 2021 Телеграф Фото: pixabay

Предложения и.о. министра энергетики Юрия Витренко относительно закупок газа из России имеют определенный смысл. 

Об этом "Телеграфу" рассказал эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип.

По его словам, речь идет не о покупках газа у "Газпрома", а о разблокировке транзита газа из Средней Азии, а также о поставках газа от независимых российских поставщиков. 

"Это конкуренция. Это падение цен", - подчеркнул Прокип, отметив, что в этом контексте критика в адрес Витренко звучит необоснованной. 

Он также указал на то, что большая часть газа, закупаемого у европейских поставщиков, добыта в России.   

Помимо того, здесь можно рассматривать возможность переноса точек передачи газа европейским покупателям на восточную границу Украины, возможность чего, напоминает эксперт, давно блокируется из Кремля. 

"Как человек, который был архитектором победы над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, Витренко понимает правила европейского рынка и рынка вообще. Потому и подает такую идею", - считает Прокип. 

Больше о планах Витренко по урегулированию тарифной проблемы Украины, читайте в материале "Телеграф": Есть рациональные вещи: в Украине разобрали внезапные идеи закупать газ напрямую у россиян.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Просмотры: 853

Все по теме:

Газ, Тарифы, Юрий Витренко, Андриан Прокип.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пробиты легкие и перерезано горло: в Одессе ночью убили мужчину (фото)
02 Дубинский удивил "патриотизмом" после неудачи в борьбе с санкциями США
03 Украинцев теперь обязаны обслуживать на государственном языке: как люди встретили нововведение
04 В Бельгии футболист забил феноменальный по красоте соло гол (видео)
05 "КАМАЗ" столкнулся с вертолетом на ралли "Дакар" (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Степанов озадачил сокрытием важных аспектов закупки вакцин против COVID-19 в Украине
Степанов озадачил сокрытием важных аспектов закупки вакцин против COVID-19 в Украине
В Минобразования ответили, когда дети смогут вернуться в школы
В Минобразования ответили, когда дети смогут вернуться в школы
В Харькове на &quot;островке безопасности&quot; сбили женщину: момент ДТП попал на видео
В Харькове на "островке безопасности" сбили женщину: момент ДТП попал на видео
Какой праздник 17 января: народные приметы и запреты
Какой праздник 17 января: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь