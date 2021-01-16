Витренко понимает правила рынка: в Украине назвали важный нюанс возможной закупки газа из РФ

Предложения и.о. министра энергетики Юрия Витренко относительно закупок газа из России имеют определенный смысл.

Об этом "Телеграфу" рассказал эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип.

По его словам, речь идет не о покупках газа у "Газпрома", а о разблокировке транзита газа из Средней Азии, а также о поставках газа от независимых российских поставщиков.

"Это конкуренция. Это падение цен", - подчеркнул Прокип, отметив, что в этом контексте критика в адрес Витренко звучит необоснованной.

Он также указал на то, что большая часть газа, закупаемого у европейских поставщиков, добыта в России.

Помимо того, здесь можно рассматривать возможность переноса точек передачи газа европейским покупателям на восточную границу Украины, возможность чего, напоминает эксперт, давно блокируется из Кремля.

"Как человек, который был архитектором победы над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, Витренко понимает правила европейского рынка и рынка вообще. Потому и подает такую идею", - считает Прокип.

Больше о планах Витренко по урегулированию тарифной проблемы Украины, читайте в материале "Телеграф": Есть рациональные вещи: в Украине разобрали внезапные идеи закупать газ напрямую у россиян.