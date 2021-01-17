Газовые манипуляции Зеленского "не худшее зло", но принесут одни проблемы - эксперт

Правительство Украины, очевидно, решило возобновить практику регулировки цен на газ и, возможно, вновь введет PSO.

О том, что это будет значить для страны рассказал "Телеграфу" эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип.

По его словам, это приведет к заморозке рынка газа, что будет "не очень хорошо" воспринято международными партнерами, странами, которые давно призывали Украину перейти на рынок газа, а также Международный валютный фонд.

"Если речь о возврате PSO на короткий период (2-4 месяца) – это вариант не худшего зла. Но это - консервация ситуации, а не ее решение", - сказал Прокип, добавив, что за этим последуют проблемы с МВФ и не только

Больше о ситуации с тарифами и урегулировании этой проблемы читайте в материале "Телеграф": Есть рациональные вещи: в Украине разобрали внезапные идеи закупать газ напрямую у россиян.