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Наиболее востребованы на экспорт товары из Украины: что отправили в Китай и Польшу в течение 2020 года (инфографика)

Наиболее востребованы на экспорт товары из Украины: что отправили в Китай и Польшу в течение 2020 года (инфографика)
Обновлено 18:01 Сегодня Телеграф

Товарооборот в 2020 году составил $ $103,4 млрд, а это на $ 7 млрд меньше по сравнению с 2019 годом - $ 110,5 млрд.

Ситуация с распространением коронавируса и пандемией во всем мире нанесла непоправимый отпечаток на каждую сферу деятельности. На внешнюю торговлю Украины ситуация также повлияла, но не существенно.

Об этом говорится в сообщении Государственной таможенной службы Украины.

Продукты-лидеры экспорта и импорта в Украину практически не потеряли своих позиций. Экспорт остается примерно на уровне прошлого года, а импорт даже увеличился более чем на 10%. Чаще всего из Украины экспортировали зерно, а ввозили орехи.

В течение 2020 году в Украину импортировали товаров на $ 54,2 млрд. Больше всего товаров поставляли из Украины в Китай - на $7,1 млрд, Польши - на $3,3 млрд, России - $2,7 млрд.

В топ-3 самых экспортируемых из Украины товаров входят:
- зерновые - на $9,4 млрд
- черные металлы - на $7,7 млрд
- жиры и масла животного или растительного происхождения - на $5,8 млрд.

Также пользовались спросом за рубежом такие позиции, как семена и плоды масличных растений, остатки и отходы пищевой промышленности, мясо и съедобные субпродукты.

экспорт импорт

Как сообщал "Телеграф", ранее сообщалось, что ЮАР планирует экспортировать в Украину мясо крокодилов.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Украина, Экспорт, Импорт, Статистика.
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