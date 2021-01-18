В Украине заметно подорожают билеты на поезда

Глава Министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий анонсировал подорожание билетов на железнодорожные путешествия.

Об этом он сообщил в эфире 1+1.

Криклий объяснил это тем, что индексация цен на ж/д билеты не проводилась с 2018 года.

По его словам, индексация планировалась еще в 2020 году, однако из-за коронавирусных ограничений в этом не было смысла.

"Планируется с марта и до конца года по 2% ежемесячное повышение цен", - сказал Криклий.

В то же время он напомнил, что в УЗ действует возможность заказа билета заранее с экономией до 40%.

Как сообщалось ранее, в поезде Укрзализныци, следовавшем по маршруту Ворохта-Киев, пассажирка пожаловалась на протекающие окна. Ей для решения проблемы дали тряпку.