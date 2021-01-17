"Вся постель мокрая": украинцев возмутили условия в поезде Ворохта-Киев (фото, видео)

В сети показали в каких условиях приходится путешествовать украинцам в поездах "Укрзализныци".

Как сообщает PavlovskyNews в Телеграм, видео, на котором видно, как вода течет с окон, было заснято в поезде Ворохта-Киев.

"Вода из окон текла ручьём так, что вся постель была мокрая", - заявила пассажирка.

Отмечается, что для борьбы с возникшим "потопом" проводник предложил ей воспользоваться тряпкой.

Также сообщается, что куртки и вещи, которые висели у окна, к утру примерзли к стеклам и их пришлось от них отдирать.

Как сообщалось ранее, глава правления Укрзализныци Владимир Жмак рассказал, какую зарплату получает и назвал ее "ниже рыночной". Его заявление вызвало резкую реакцию в сети.