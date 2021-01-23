Украинцев нагло дурят с поставками газа: что важно знать

Украинские облгазы, играя на калорийности газа, заставляют людей платить больше.

Об этом рассказал "Телеграфу" политический эксперт, директор Института развития профсоюзного движения Михаил Чаплыга.

"Что касается облгазов, то там самая серьезная схема – схема калорийности газа", - сказал он.

Эксперт отметил, что много людей жалуются на разное время закипания чайника. Он подчеркнул, что дело не в наличии примеси в газе, а в давлении в трубе и внешней температуре. Чем ниже давление в трубе, тем ниже калорийность.

По словам Чаплыги, "игра" на этих двух параметрах позволяет облагазам увеличивать объем газа, потребляемого пользователем.

"Мы потребляем и платим больше, хоть за этими показателями должны следить соответствующие службы", - сказал он.

Больше о ситуации с поставками газа украинцам читайте в материале "Телеграф": Тарифные игры в Украине: как обманывают простых украинцев и зачем "Нафтогаз" убивает рынок.