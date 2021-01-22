Тарифные игры в Украине: как обманывают простых украинцев и зачем "Нафтогаз" убивает рынок

Весь январь Украину лихорадит от тарифных игр, которые устроила власть и сросшиеся с ней финансово-промышленные группы. После массовых протестов, Кабмин «вручную» снизил тарифы на газ, а также уменьшил стоимость его распределения. Политический эксперт, директор Института развития профсоюзного движения Михаил Чаплыга рассказал «Телеграфу», как с помощью газовых махинаций обманывают украинцев и хотят продать НАК Нафтогаз.

«Так называемый «рынок газа» в том виде, в каком он есть сегодня, – это Нафтогаз и аффилированные с ним компании, плюс облгазы. Нафтогаз как монополист самостоятельно решает – кому, когда, сколько и по какой цене продавать газ украинской добычи. То есть, непрозрачным способом влияя на то, что у нас называют «рынком». Интерес Нафтогаза простой. Достаточно посмотреть на кампанию, которая развернулась недавно, когда всем потребителям предлагали переходить на поставки исключительно от нафтогазовцев. Поскольку Нафтогаз – главный распределитель газа отечественной добычи, у него цена всегда будет ниже. Это приводит к коллапсу даже той пародии, которую мы называем «рынком». И когда исчезнет последний конкурент, Нафтогаз превратиться в безраздельного монополиста. И начнет диктовать совсем другие условия», - прогнозирует Михаил Чаплыга.

Именно в этот момент, считает он, скорее всего, произойдет приватизация Нафтогаза – и вывод его на IPO (первичное публичное предложение, первичное публичное размещение – первая публичная продажа акций акционерного общества, в том числе в форме продажи депозитарных расписок на акции, неограниченному кругу лиц). После чего НАК даже номинально перестанет быть собственностью государства.

«Что касается облгазов, то там самая серьезная схема – схема калорийности газа, – продолжает эксперт. – Много жалуются, к примеру, на разное время закипания того же чайника. Думают, что в газ домешивают… Но дело в другом. Объем газа в кубах зависит от давления в трубе и внешней температуры. Чем ниже давление, тем ниже калорийность газа. Фактически на игре этих показателей – давление в трубе и температура – облгазы играют на калорийности и объеме потребляемого нами газа. Мы потребляем и платим больше, хоть за этими показателями должны следить соответствующие службы».

По словам Михаила Чаплыги, облгазы также играют на том, что якобы отвечают за безопасность потребительской инфраструктуры. Мол, нельзя передавать соответствующие сети в коммунальную собственность или собственность громады, которые якобы не обеспечат должную безопасность.

«Поскольку механизмы обслуживания и контроля за объемом потребленного газа отсутствуют, они рисуют любые цифры в расчете затрат. А так как проверить и поспорить с этим достаточно сложно (нет у нас в государстве соответствующих инструментов), НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) соглашается с тем расчетом, который ей предоставляют. И если сложить схему Нафтогаза и облгазов, любая цифра, которую нам рисуют, будет не рыночной, а взятой с потолка», - резюмирует Михаил Чаплыга.

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