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В Кабмине придумали, как заманить трудовых мигрантов назад в Украину: что обещают

В Кабмине придумали, как заманить трудовых мигрантов назад в Украину: что обещают
Обновлено 14:21 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Во время заседания правительства 27 января министры одобрили проект закона о внедрении помощи для экономической реинтеграции трудовых мигрантов.

 Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Youtube-канал Кабмина.

Документ предусматривает, что человек, который вернулся в Украину и хочет открыть собственное дело, мог взять на эту потребность до 150 тыс. гривен.

Также он должен внести свои инвестиции, которые должны быть пропорциональным или превышать размер помощи для экономической реинтеграции. Помощь предоставляется после подтверждения получения средств от оплачиваемой деятельности за рубежом. 

Как отмечается в пояснительной записке, в Украину вернулась значительное количество граждан Украины, которые работали за рубежом (по экспертным оценкам более 400 тыс. граждан Украины). Лишь 10% из них вернулись на рабочие места за рубежом, а в Украине осталось 360 тысяч.

Глава Кабмина Денис Шмыгаль, считает, что такое решение даст стимулы для людей оставаться в Украине, открыть собственный бизнес, инвестировать средства в свою громаду и в новые рабочие места для украинцев.

"Это разумная политика, которая направлена на то, чтобы украинцы развивали собственную экономику и страну", - сообщает глава правительства в Telegram-канале.

Следует напомнить, что в своей предвыборной программе Владимир Зеленский обещал вернуть украинских заробитчан домой. В декабре 2019 года была анонсирована государственную программу "Возвращайся и оставайся", ориентированная на трудовых мигрантов. 

В 2020 года появилась информация о налогообложении трудовых мигрантов, которые возвращаются домой. Глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко предлагал увеличить численность налогоплательщиков за счет денежных переводов трудовых мигрантов.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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Экономика, Кабмин, Заробитчане, Денис Шмыгаль.
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