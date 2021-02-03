Медики в школах получат доплаты: когда и сколько

В Украине медики в школах получат доплаты в размере 20%.

Кабинет министров на своем заседании принял постановление, устанавливающее для этих медработников дополнительную социальную защиту.

Уже с 1 января они получат в среднем почти на 1000 гривен больше, в зависимости от тарифного разряда. Надбавка будет действовать до отмены карантина.

Об это сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"Образовательные учреждения — это место ответственной и непростой работы для медицинских работников и государство должно поддержать их во времена "коронакризиса", - отметил Шмыгаль.

Премьер напомнил, что правительство еще в январе повысило выплаты всем украинским учителям почти на 20%. Он заверил, что повышение социальных выплат для медиков и учителей остается приоритетной задачей Кабмина.

Как сообщалось, с 1 января 2021 года оклады педагогов увеличились на 20%.