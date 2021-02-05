Работа на дому в Украине: в Раде приняли важный закон

В Украине меняются правила организации работы на дому. Соответствующий законопроект был проголосован в Верховной Раде.

Текст законопроекта №4051 размещен на сайте парламента.

В тексте документа указано, что работодатель перед принятием работника на дистанционную работу должен определить рабочее место сотрудника, а также обеспечить его необходимыми средствами для работы.

Помимо предоставления необходимого оборудования, работодатель обязан предоставить работнику инструкции по работе с ним.

В свою очередь, сотрудник может исполнять рабочие обязанности только в одном помещении (например, у себя дома), а, при необходимости изменить его, должен оповестить об этом руководство.

За принятие этого документа проголосовало 322 народных депутата. Еще 37 не голосовали.

Как сообщалось ранее, парламент на заседании 5 февраля принял во втором чтении закон о введении электронных трудовых книжек.