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Работа на дому в Украине: в Раде приняли важный закон

Работа на дому в Украине: в Раде приняли важный закон
Обновлено 18:46 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В Украине меняются правила организации работы на дому. Соответствующий законопроект был проголосован в Верховной Раде. 

Текст законопроекта №4051 размещен на сайте парламента. 

В тексте документа указано, что работодатель перед принятием работника на дистанционную работу должен определить рабочее место сотрудника, а также обеспечить его необходимыми средствами для работы. 

Помимо предоставления необходимого оборудования, работодатель обязан предоставить работнику инструкции по работе с ним. 

В свою очередь, сотрудник может исполнять рабочие обязанности только в одном помещении (например, у себя дома), а, при необходимости изменить его, должен оповестить об этом руководство.

За принятие этого документа проголосовало 322 народных депутата. Еще 37 не голосовали. 

Как сообщалось ранее, парламент на заседании 5 февраля принял во втором чтении закон о введении электронных трудовых книжек.

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Верховная Рада, Работа, Работа на дому.
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