Работа на дому в Украине: в Раде приняли важный закон

В Украине меняются правила организации работы на дому. Соответствующий законопроект был проголосован в Верховной Раде.
Текст законопроекта №4051 размещен на сайте парламента.
В тексте документа указано, что работодатель перед принятием работника на дистанционную работу должен определить рабочее место сотрудника, а также обеспечить его необходимыми средствами для работы.
Помимо предоставления необходимого оборудования, работодатель обязан предоставить работнику инструкции по работе с ним.
В свою очередь, сотрудник может исполнять рабочие обязанности только в одном помещении (например, у себя дома), а, при необходимости изменить его, должен оповестить об этом руководство.
За принятие этого документа проголосовало 322 народных депутата. Еще 37 не голосовали.
Как сообщалось ранее, парламент на заседании 5 февраля принял во втором чтении закон о введении электронных трудовых книжек.