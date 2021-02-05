Скачать
Пятница, 05.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Стало известно, кто решился оспорить санкции против каналов Медведчука
Стало известно, кто решился оспорить санкции против каналов Медведчука
В Чехии подсчитали нелегалов: украинцев оказалось больше всего
В Чехии подсчитали нелегалов: украинцев оказалось больше всего
История с пропажей ребенка "суррогатной" матери в Днепре получила продолжение: тело нашли в выгребной яме
История с пропажей ребенка "суррогатной" матери в Днепре получила продолжение: тело нашли в выгребной яме
Больше смертей и больше тестов: статистика по коронавирусу в Украине на 5 февраля
Больше смертей и больше тестов: статистика по коронавирусу в Украине на 5 февраля

Рада дала "добро" на электронные трудовые книжки в Украине: названы сроки

Рада дала "добро" на электронные трудовые книжки в Украине: названы сроки
Обновлено 14:32 Сегодня Телеграф

Верховная Рада на заседании в пятницу, 5 февраля, во втором чтении приняла законопроект о переходе на электронные трудовые книжки.

Об этом сообщается на официальном сайте парламента. За законопроект поддержали 265 депутатов.

Так, в течение 5 лет произойдет переходный период для включения в Государственный реестр сведений из бумажных трудовых книжек о трудовой деятельности работника. В это время можно использовать как бумажную трудовую книгу, так и электронную форму уже имеющихся или внесенных сведений о трудовой деятельности.

Сведения о трудовой деятельности отныне вносятся работником и работодателем по наложению квалифицированной электронной подписи в виде сканированных копий трудовой, справок и т.д.

После внесения работодатель обязан выдать оригинал бумажной трудовой книжки работнику на руки под роспись.

Также этим законопроектом вводится возможность автоматического назначения пенсии с сохранением за лицом права отсрочки выхода на пенсию. В то же время, отмечается, что в случае переноса назначения пенсии и продления пребывания в трудовых отношениях, размер пенсии будет повышаться на 0,5-0,75%.

Как сообщал "Телеграф", Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 2329, который освобождает переселенцев с оккупированной части Донбасса и аннексированного  Крыма от пени и штрафов по денежным обязательствам.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
Просмотры: 214

Все по теме:

Верховная Рада, Украина, Трудовые книжки, электронные трудовые книжки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Появилось видео момента, как самоубийца упал на коляску с младенцем в Воронеже
02 В России самоубийца упал прямо на коляску: спасти ребенка не удалось (фото)
03 У каналов Медведчука выросли охваты в сети после санкций (статистика)
04 Цена трапезы - один поход в магазин: сколько стоит пообедать в столовой Рады (фото)
05 В Харькове пьяный водитель устроил масштабное ДТП: "скорая" откачивает людей (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Попали все соседи: Миздрав обновил список стран &quot;красной&quot; зоны
Попали все соседи: Миздрав обновил список стран "красной" зоны
В России людей сгоняют митинговать в поддержку Путина: ситуацию обрисовали смешным видео
В России людей сгоняют митинговать в поддержку Путина: ситуацию обрисовали смешным видео
Показательно, что практически ни одна политсила не защищает каналы Медведчука, - Олеся Яхно
Показательно, что практически ни одна политсила не защищает каналы Медведчука, - Олеся Яхно
В своей квартире найден мертвым актер, снявшийся в &quot;Бригаде&quot; и &quot;Полицейском с Рублевки&quot;
В своей квартире найден мертвым актер, снявшийся в "Бригаде" и "Полицейском с Рублевки"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь