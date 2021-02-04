Переселенцев освободят от штрафов и пени по кредитам: что об этом известно

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 2329, который освобождает переселенцев с оккупированной части Донбасса и аннексированного Крыма от пени и штрафов по денежным обязательствам.

Об этом говорится она сайте Верховной Раде. За документ проголосовали 333 депутата на заседании в четверг, 4 февраля.

В частности, депутаты предлагают дополнить закон Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" новой статьей 9-2 "Освобождение внутренне перемещенных лиц от негативных последствий невыполнения денежных обязательств". Она предполагает ограничение размера процентов за пользование кредитом (займом), которые начисляются в течение установленного договором времени согласно, определенного соответствующими статьями Гражданского кодекса Украины.

Что еще предполагает законопроект:

Кроме того, согласно законопроекту, общая сумма процентов по договорам кредита и договорам займа, должниками в которых являются переселенцы, не может превышать сумму процентов, начисленных до наступления срока выполнения основного обязательства.

Также за невыполнение или ненадлежащее исполнение ВПЛ обязательств по договорам кредита и договорам займа ему не начислят неустойку (штраф, пеня), не будет применяться индекс инфляции за все время просрочки.

Проектом также предусмотрен запрет на уступку, продажу или другую передачу прав требования по кредитным договорам и договорам займа с переселенцами в пользу других лиц. Такое правило не позволит кредиторам передавать право требования долга коллекторам.

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