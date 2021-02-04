Переселенцев освободят от штрафов и пени по кредитам: что об этом известно

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 2329, который освобождает переселенцев с оккупированной части Донбасса и аннексированного Крыма от пени и штрафов по денежным обязательствам.
Об этом говорится она сайте Верховной Раде. За документ проголосовали 333 депутата на заседании в четверг, 4 февраля.
В частности, депутаты предлагают дополнить закон Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" новой статьей 9-2 "Освобождение внутренне перемещенных лиц от негативных последствий невыполнения денежных обязательств". Она предполагает ограничение размера процентов за пользование кредитом (займом), которые начисляются в течение установленного договором времени согласно, определенного соответствующими статьями Гражданского кодекса Украины.
Как сообщал "Телеграф," в Украине хотят отменить перенос рабочих дней после праздников.