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Переселенцев освободят от штрафов и пени по кредитам: что об этом известно

Переселенцев освободят от штрафов и пени по кредитам: что об этом известно
Обновлено 15:32 Сегодня Телеграф фото: УНН

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 2329, который освобождает переселенцев с оккупированной части Донбасса и аннексированного  Крыма от пени и штрафов по денежным обязательствам.

Об этом говорится она сайте Верховной Раде. За документ проголосовали 333 депутата на заседании в четверг, 4 февраля.

В частности, депутаты предлагают дополнить закон Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" новой статьей 9-2 "Освобождение внутренне перемещенных лиц от негативных последствий невыполнения денежных обязательств". Она предполагает ограничение размера процентов за пользование кредитом (займом), которые начисляются в течение установленного договором времени согласно, определенного соответствующими статьями Гражданского кодекса Украины.

Как голосовали нардепы за законопроект о штрафах и пенях ВПЛ

Что еще предполагает законопроект:

  • Кроме того, согласно законопроекту, общая сумма процентов по договорам кредита и договорам займа, должниками в которых являются переселенцы, не может превышать сумму процентов, начисленных до наступления срока выполнения основного обязательства.
  • Также за невыполнение или ненадлежащее исполнение ВПЛ обязательств по договорам кредита и договорам займа ему не начислят неустойку (штраф, пеня), не будет применяться индекс инфляции за все время просрочки.
  • Проектом также предусмотрен запрет на уступку, продажу или другую передачу прав требования по кредитным договорам и договорам займа с переселенцами в пользу других лиц. Такое правило не позволит кредиторам передавать право требования долга коллекторам.

Как сообщал "Телеграф,"  в Украине хотят отменить перенос рабочих дней после праздников.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Штрафы, Переселенцы, Отмена штрафов, Пени.
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