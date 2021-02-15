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Почему украинцам не продают газ по себестоимости, за 2,6 гривны - объяснение Юрия Витренко

Почему украинцам не продают газ по себестоимости, за 2,6 гривны - объяснение Юрия Витренко
Обновлено 11:50 Сегодня Телеграф

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко объяснил, почему нельзя продавать газ для украинцев по себестоимости.

"Себестоимость, условно, 2,6 гривны, почему бы не продавать по 2,6 гривны, а зачем продавать по 6,99? Объясняю. Потому что многие люди не могут платить даже по 2,6 гривны. Потому что есть пенсионеры, инвалиды, есть много людей, которые получают субсидию. И эти субсидии нужно с чего платить", - рассказал он.

Также он отметил, что нельзя сбрасывать со счетов налоги и оплату услуг оператора ГТС.

"Это тоже расходы. Поэтому, если "Нафтогаз" будет работать только по себестоимости, "Нафтогаз" тогда не будет платить достаточное количество денег в госбюджет через налоги, через дивиденды, то есть часть прибыли, а "Нафтогаз" практически всю прибыль платит раз в бюджет - кажется, 95% - то и не будет денег в госбюджете, прежде всего на те же субсидии", - добавил Витренко.

Как сообщал "Телеграф", после "тарифных" протестов, украинские власти приняли решение снизить цену на газ для население. Так, 13 января на заседании Кабмина поддержали введение фиксированной цены на газ в Украине. 

Цена на газ для бытовых потребителей  установится на уровне 6,99 грн за куб.  Но стоит уточнить, что такой тариф установлен временно, на период карантина.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Газ, Цена на газ, Юрий Витренко.
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