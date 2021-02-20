Убытки оценивают уже в триллионах: сколько Донбасс потерял с "русским миром"

Российская военная агрессия против Украины лишила Донбасский регион десятки миллиардов долларов. Это примерно 10% валового продукта Украины за пять лет

Такие цифры озвучены в исследовании Центра экономической стратегии.

"Мы определили нижнюю границу оценки потерь региона в результате агрессии в размере более 50 миллиардов долларов США за 2014-2018 годы или 13 500 000 000 долларов США только в 2018 году", сообщают эксперты.

В то же время в Центре отметили, что реальные потери экономики гораздо выше, так как в этой оценке не учтены потери активов, которые были разрушены или сейчас находятся на оккупированных территориях Украины, а также влияние экономического кризиса, вызванного военной агрессией Кремля.

В ЦЭС провели анализ средних показателей экономики во всех регионах Украины и отдельно Донецкой и Луганской областей. Если бы годовое изменение валового регионального продукта Донбасса была в среднем такой же, как в других регионах Украины, то ВРП этих двух регионов в 2018 году составил бы 595 миллиардов гривен, а не 227 миллиардов гривен.

Напомним, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что расходы на восстановление Донбасса составят почти 600 миллиардов гривен.