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Убытки оценивают уже в триллионах: сколько Донбасс потерял с "русским миром"

Убытки оценивают уже в триллионах: сколько Донбасс потерял с "русским миром"
Обновлено 14:46 Сегодня Телеграф

Российская военная агрессия против Украины лишила Донбасский регион десятки миллиардов долларов. Это примерно 10% валового продукта Украины за пять лет

Такие цифры озвучены в  исследовании Центра экономической стратегии.

"Мы определили нижнюю границу оценки потерь региона в результате агрессии в размере более 50 миллиардов  долларов США за 2014-2018 годы или 13 500 000 000 долларов США только в 2018 году", сообщают эксперты.

статистика

В то же время в Центре отметили, что реальные потери экономики гораздо выше, так как в этой оценке не учтены потери активов, которые были разрушены или сейчас находятся на оккупированных территориях  Украины, а также влияние экономического кризиса, вызванного военной агрессией Кремля.

В ЦЭС провели анализ средних показателей экономики во всех регионах Украины и отдельно Донецкой и Луганской областей. Если бы годовое изменение валового регионального продукта Донбасса была в среднем такой же, как в других регионах Украины, то ВРП этих двух регионов в 2018 году составил бы 595 миллиардов гривен, а не 227 миллиардов гривен.

Напомним, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что расходы на восстановление Донбасса составят почти 600 миллиардов гривен.

 

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Донбасс, экономические потери.
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