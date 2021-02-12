Почти 600 миллиардов гривен: в Кабмине озвучили расходы на восстановление Донбасса

Оккупация Донбасса наносит Украине гигантский экономический ущерб. Киев уже потерял сотни миллиардов гривен, а почти вдвое больше уйдет на восстановление региона.

Об этом в Киеве, в пятницу 12 февраля, заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, ссылаясь на экспертные данные, сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

"По расчетам и экспертным выводам Центра экономических стратегий потери только в Донецкой и Луганской областях составляют 375 миллиардов гривен, и это без учета стоимости активов, которые сегодня находятся на оккупированных территориях", - заявил чиновник во время публичного обсуждения проекта Национальной экономической стратегии - 2030 на тему "Реинтеграция временно оккупированных территорий Украины".

По словам министра, по оценкам Венского международного института, расходы на восстановление Донецкой и Луганской областей оцениваются в более, чем 21 миллиард долларов.

Напомним, публицист Максим Паламарчук предположил, что Украина столкнется с серьезными вызовами после возврата оккупированных территорий, даже если Россия уйдет оттуда без предварительных условий.