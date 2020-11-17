Не только убитая экономика: Украине напомнили о цене победы в войне за Донбасс

Украина столкнется с серьезными вызовами после возврата оккупированных территорий, даже если Россия уйдет оттуда без предварительных условий.

Об этом пишет публицист Максим Паламарчук, рассказавший об ослаблении России в материале для texty.org.ua.

"Что все же стоит делать Украине? Конечно, проще всего просто сидеть и ждать. Впрочем, если в процессе ожидания мы будем слабеть, то любой, даже самый позитивный сценарий для нас станет опасным", - написал он.

Он предложил представить ситуацию, когда россияне просто оставят оккупированные территории Донбасса без дополнительных условий.

"Одновременно, конечно, прекращают финансирование "социалки" и поставки туда газа. Украина получает огромные новые расходы, разрушенную экономику, "серое правовое поле" с благоприятными возможностями для коррупции и злоупотреблений, потребность в разоружении незаконных формирований, население, которое уже шесть лет подвергается массированной антиукраинской пропаганде", - написал Паламарчук, добавив, что список угроз можно продолжать.

Он подчеркнул, что речь сейчас идет не плюсах или минусах возврата оккупированных территорий и восстановления территориальной целостности государства.

"Это лишь напоминание о том, что даже безоговорочная победа также требует ресурсов", - отметил Паламарчук.

В пример он поставил возврат Германии территорий бывшей ГДР и то, что после этого был введен "налог солидарности" на восстановление возвращенных земель.

"Подавляющее большинство (но не все) его плательщики будут освобождены от уплаты следующем году, через 31 год после воссоединения", - подытожил он.

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