Закупка товаров из РФ - это инвестиции в страну-агрессора, - политолог

Правоохранительные органы должны контролировать оправданность закупок товаров у страны-агрессора, особенно если аналогичные товары производятся в Украине. Об этом заявил политолог Вадим Карасев, комментируя скандал вокруг закупки Крюковским вагоностроительным заводом комплектующих российского производства.

"Торговлю с РФ нужно рассматривать с точки зрения национальных экономических интересов. Если речь идет об экспорте невоенных товаров в РФ – это вполне допустимо, потому что речь идет о создании рабочих мест в Украине. Если же закупать в России товары, которые производятся в Украине – это инвестиции в страну-агрессора.

Говоря о конкретном случае с Крюковским вагоностроительным заводом, важно учитывать, что за каждой сомнительной сделкой стоят конкретные люди. Кто-то поставил свою подпись на документах о закупке российских комплектующих Крюковским вагоностроительным заводом. Если какие-то должностные лица не понимают, что речь идет о стране агрессоре, правоохранительные органы должны на это реагировать. Вместо того, чтоб развивать украинскую экономику, поддерживая покупкой товаров украинских производителей, КВСЗ инвестирует в развитие экономики Российской Федерации. В данном случае это вопрос не только экономики, но и политики", - отметил политолог.

Ранее стало известно, что Крюковский вагоностроительный завод стал крупнейшим импортером ж/д осей из РФ. Именно это кременчугское предприятие "красного" директора Валерия Приходько приобрело 3841 ось у завода "Уральская кузница", входящего в группу "Мечел" Игоря Зюзина. Таким образом, доля КВСЗ в общем импорте российских осей в Украину составила 71%.

Это не первый случай импорта ж/д-продукции из РФ со стороны КВСЗ. В 2020 году завод закупал у российских "Трансмаша" и "Транспневматики" свыше 50 тонн пневмооборудования, а на Брянском заводе – порядка 200 т поглощающих агрегатов.