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"Борщевой набор": сколько стоят продукты и как будет меняться стоимость (Инфографика)

"Борщевой набор": сколько стоят продукты и как будет меняться стоимость (Инфографика)
Обновлено 13:35 Сегодня Телеграф Фото: Телеграф

В Украине продолжают дорожать продукты. 

Так, за данными ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса", весной ожидается значительное подорожание овощей и фруктов, а инфляция в этот период составит 7-8%.

Также украинцам стоит ожидать подорожания овощей борщевого набора. Продукты будут добавлять в цене по 10-15% в месяц до нового урожая.

"Надо ожидать рост цен ежемесячно, как минимум, еще на 2-3%, а по борщевой группе – 10-15% будет однозначно до мая месяца и до тех пор, пока начнет поступать на рынок продукция с открытого грунта", – пояснил исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин в комментарии УНН

Что касается "борщевого набора", то 3 литра традиционного блюда обойдутся украинцам в 66,32 грн, передает Minfin.

Для 5-6 порций классического борща необходим такой набор ингредиентов: капуста белокочанная (500 г) - 2,65 грн, свекла (200 г) - 1,55 грн, картофель 300 г - 4,26 грн, морковь (200 г) - 1,43 грн, лук репчатый (150 г) - 0,84 грн, помидоры (300 г) - 13,05 грн, свинина (400 г) - 40,88 грн, подсолнечное масло (30 г) - 1,66 грн.

Более детальную информацию смотрите в инфографике: 

Сколько стоит Борщевой набор 2.03.2021

Чтобы получить полноценный обед добавим к борщу сметану и хлеб. Вместе со сметаной в 15 % жирности (150 г) -11,43 грн и ржаным хлебом (400 г) - 10,98 стоимость борщевого набора составит уже 88,73 грн.

Напомним, в Украине за последнее время значительно выросли в цене яйца и подсолнечное масло. Стоит отметить, что по мнению экспертов, дорожать продукты будут вследствие большого спроса перед пасхальными и майскими праздниками.

Кроме того, стимулировать рост цен на продукты будет повышение доходов населения.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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Цены, Продукты, Борщевой набор.
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