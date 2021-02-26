В Украине резко подорожало подсолнечное масло: почему так произошло

Вслед за повышением цен на сахар, хлеб и яйца, в Украине произошёл резкий скачок стоимости подсолнечного масла. Всего за неделю стоимость товара в розничных сетях выросла в среднем на 10 гривен за 850 мл, достигнув в некоторых магазинах отметки в 60 гривен, вместо привычных 38-40.

"Это связано с колебаниями мировой цены. Кроме того, у нас в прошлом сезоне был очень плохой урожай подсолнечника, сахарной свеклы", – сообщил в интервью "OBOZREVATEL" председатель Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

По словам эксперта, рост цен на подсолнечное масло будет продолжаться и дальше до следующего урожая, если не вмешается Антимонопольный комитет.

"Мы не можем завести подсолнечное масло, предложений практически нет. Если не будет реакции Антимонопольного комитета, то цены могут расти аж до сентября. В свое время я направлял письма в АМКУ, еще в 2017-м. Думаю, также должны быть обращения и в этом году", – отметил Дорошенко.

Напомним, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич рассказал "Телеграфу" причины резкого роста цен на бензин и дизельное топливо.