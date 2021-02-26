Скачать
Пятница, 26.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Битва за Харьков: кто и как будет бороться за место Кернеса
Битва за Харьков: кто и как будет бороться за место Кернеса
США, Иран и ядерное оружие: что может измениться в отношениях стран при Байдене
США, Иран и ядерное оружие: что может измениться в отношениях стран при Байдене
"В принципе невозможно": эксперт оценил резкий скачок рейтинга Зеленского
"В принципе невозможно": эксперт оценил резкий скачок рейтинга Зеленского
Вторые сутки больше 8 тысяч новых больных: статистика COVID-19 в Украине на 26 февраля
Вторые сутки больше 8 тысяч новых больных: статистика COVID-19 в Украине на 26 февраля

В Украине резко подорожало подсолнечное масло: почему так произошло

В Украине резко подорожало подсолнечное масло: почему так произошло
10:04 Сегодня Телеграф

Вслед за повышением цен на сахар, хлеб и яйца, в Украине произошёл резкий скачок стоимости подсолнечного масла. Всего за неделю стоимость товара в розничных сетях выросла в среднем на 10 гривен за 850 мл, достигнув в некоторых магазинах отметки в 60 гривен, вместо привычных 38-40.

"Это связано с колебаниями мировой цены. Кроме того, у нас в прошлом сезоне был очень плохой урожай подсолнечника, сахарной свеклы", – сообщил в интервью "OBOZREVATEL" председатель Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

По словам эксперта, рост цен на подсолнечное масло будет продолжаться и дальше до следующего урожая, если не вмешается Антимонопольный комитет.

"Мы не можем завести подсолнечное масло, предложений практически нет. Если не будет реакции Антимонопольного комитета, то цены могут расти аж до сентября. В свое время я направлял письма в АМКУ, еще в 2017-м. Думаю, также должны быть обращения и в этом году", – отметил Дорошенко.

Вслед за поднятием тарифов власти, вероятно, придется поднимать и налоги, - Алексей Дорошенко

Напомним,  сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич рассказал "Телеграфу" причины резкого роста цен на бензин и дизельное топливо.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
Просмотры: 502

Все по теме:

Масло, Антимонопольный комитет, Рост цен, Алексей Дорошенко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Рейтинги Зеленского резко взлетели: что не так со свежими соцопросами
02 Россия с "недоумением и удивлением" ответила на скандал вокруг "Искандеров" в Армении
03 В Подмосковье фотограф развратил девочку на съемке: "Когда-нибудь это все равно бы случилось"
04 Медведчук: Власть рассчитывала, что после введения санкций я начну решать личные проблемы, игнорируя катастрофическую ситуацию в стране, но ошиблась
05 Новым послом Украины в США стала экс-министр финансов Маркарова: что о ней известно
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Взаимное лицемерие: почему &quot;навальновские&quot; санкции ЕС только на руку Путину
Взаимное лицемерие: почему "навальновские" санкции ЕС только на руку Путину
Но я бы в этом участвовать не стал: депутат &quot;Слуги народа&quot; интересно высказался о вакцинации
Но я бы в этом участвовать не стал: депутат "Слуги народа" интересно высказался о вакцинации
Россия угрожает мировой безопасности: США сделали заявление ко Дню сопротивлению оккупации Крыма
Россия угрожает мировой безопасности: США сделали заявление ко Дню сопротивлению оккупации Крыма
&quot;Как же круто, что мы - её современники&quot;: музыкальный критик оценил седьмой альбом Земфиры
"Как же круто, что мы - её современники": музыкальный критик оценил седьмой альбом Земфиры
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь