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Бензин и дизтопливо резко подорожали: почему так происходит

Бензин и дизтопливо резко подорожали: почему так происходит
23:28 Сегодня Телеграф

Крупнейшая консолидированная сеть АЗС группы "Приват" (работает под брендами "Авиас", ANP, "Укрнафта" и другими, всего 1 540 станций) 24 февраля повысила цены на бензин и дизельное топливо еще на 1 грн за литр.

Такое же повышение – на одну гривну – произошло днем ранее вчера. С чем связан рост цен на топливо и может ли на это как-то отреагировать обретший расширенные полномочия и.о. министра энергетики Юрий Витренко?

"Телеграф" разбирал ситуацию с сопредседателем Фонда энергетических стратегий Дмитрием Маруничем

"Действительно, в сети ANP бензин марки А-92 подорожал до 25,95 грн/л, а А-95 – до 26,95 грн/л. Дизтопливо там стоит сейчас 27,00 грн/л. А на станциях «Укрнафты» цены на А-92 выросли до 26 грн/л, на А-95 и дизтопливо — до 27 грн/л. Повышение стоимости нефтепродуктов в розничной сети группы "Приват" является неизбежным следствием поднятия цен на нефть на мировых рынках. Об этом много говорилось, процесс не останавливается. В последние дни нефть перевалила уже за 66 долларов за баррель марки Brent. Но в среду чуть упала в цене - до 65,01 доллара за баррель", - отмечает Дмитрий Марунич.

Дмитрий Марунич

Эксперт подчеркивает, что "Приват", как правило, повышает цену на топливо одним из последних. Что и видим сейчас.

"Полномочия и возможности власти в ограничении цен на нефтепродукты - весьма несущественны, - говорит Дмитрий Марунич. – Всё, что может сделать тот же Витренко, это провести совещание с участниками рынка. Но он, надо сказать, далек от данной проблематики. Это, всё-таки, не газовая тема, в которой он более компетентен… Данным вопросом мог бы заняться Антимонопольный комитет Украины. Правда, тут больше вопросов к самому АМКУ. В предыдущие годы были неоднократные попытки с его стороны доказать наличие картельных сговоров или некого неконкурентного поведения сетей АЗС. Однако львиная доля таких попыток не увенчалась успехом", - резюмирует сопредседатель Фонда энергетических стратегий.

По его мнению, теоретически, власти могли бы использовать механизм, который использовали еще во времена руководства Минэнерго Юрием Бойко, являющимся сейчас одним из лидеров ОПЗЖ.

«Речь шла о создании группы, которая бы по методике, утвержденной Министерством, рассчитывала некий ценовой коридор и не допускала резких цен колебаний на нефтепродукты. Однако это было давно и я не уверен, что нынешняя власть готова к разумному диалогу с участниками рынка, - считает Дмитрий Марунич. - С высокой вероятностью, власть не будет делать ничего вообще. А украинцам, к сожалению, придется платить больше за нефтепродукты - это уже объективная реальность».

Ранее «Телеграф» рассказал, что будет с ценами на газ, электричество и воду.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Бензин, Цены, АЗС, Дизтопливо, Актуальные цены на основные продукты питания.
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