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Понедельник, 19.04.2021
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Имитация борьбы с эпидемией закончится плачевно: предприниматель об экономическом локдауне Украине

Имитация борьбы с эпидемией закончится плачевно: предприниматель об экономическом локдауне Украине
Обновлено 15:29 Сегодня Телеграф

Власти Украины действиями, скорее имитирующими борьбы с эпидемией коронавируса Covid-19, уничтожают украинскую легкую промышленность, сферу услуг и в целом экономику.

Такое мнение высказал украинский предприниматель, владелец "Текстиль-Контакт", член совета директоров в Союзе украинских предпринимателей и член президиума совета Федерации работодателей Украины Александр Соколовский.

"За что нас убивают? И кто за это ответит?

Почему целые отрасли экономики и тысячи предприятий не могут работать, вынуждены или закрываться, или от отчаяния трудиться подпольно, или сжигать последние сбережения?

Реально уничтожается:

- ресторанный бизнес, сфера питания и многочисленные производства их обслуживающие;

- сети кинотеатров и театры, несмотря на предыдущее соблюдение 50% загрузки;

- вся непродовольственная сетевая розница (товары для дома, стройматериалы, одежда, обувь, ткани, домашний текстиль, мебель и пр.)

- спортклубы;

- торговые центры и многое многое другое...

Почему наши власти устанавливают ограничения деятельности по категориям товаров и услуг, а не по соблюдению или нет порядка содержания противоэпидемиологических и санитарных норм?

Почему власть допускает, и никто в этом не виноват:

- проваленную вакцинацию,

- недостаточную подготовку больничной инфраструктуры,

- перегруженность общественного транспорта приводящую к скученности и росту рисков подхватить корону,

- неразвернутые временные госпитали, срыв закупок кислородных аппаратов приведший к слабой организации собственного их производства;

- срыв развозки по медучреждениям закупленных ещё в прошлом году средств защиты, которые до начала апреля пылились на складах и в итоге были развезены волонтерским способом, а в итоге врачи вынуждены стирать и вывешивать на просушку одноразовые комбинезоны;

- очередной срыв (несмотря даже на принятый ВР закон!) закупок «Пакунков малюка» минсоцем, когда в разгар эпидемии молодые мамы вместо того, чтобы получить сразу в роддоме Беби-бокс со всем необходимым на несколько месяцев, вынуждены месяц бегать за получением, а потом ездить в общественном транспорте чтобы отоварить «спецкарточки»... и т.д.

А все свои факапы перекладывает на бизнес, который должен платить этой власти налоги, ее содержать и умирать одновременно!

И никакая интернет-торговля и «рестораны на вынос» нас не спасут, максимум немного уменьшат потери.

Не знаю, как в других отраслях, но в легкой промышленности беда! Если по результатам прошлого года падение производства по отрасли составило 7%, а количество работников в отрасли сократилось на 20(!)% , то уже в этом году со всеми этими запретами торговли цифра будет ещё более удручающей. Уже сейчас вынуждены простаивать без закалов и без работы почти 50% всех швейных фабрик. Такого не было НИКОГДА!

И есть риск больше никогда не собрать отпущенных за свой счёт сотрудников. Ведь те же польские эмиссары продолжают в Украине свои поиски и готовы платить посредникам по 400 евро за каждого переехавшего. Могу сбросить скрины переписки - они веерно рассылают свои предложения, мне в мессенджер их уже несколько десятков пришло, идёт системный поиск в т.ч. через ключевые слова в фб-профилях. Так давайте не забывать, что за закрытой розницей, одёжной, мебельной, какой угодно стоят закрытые фабрики и будущий экономический коллапс. Только чиновникам объясните это. Которые ничего не сделали, а все проблемы переложили на нас!

И бизнес вместо того, чтобы собраться и потребовать, чтобы к нам прислушались или послушно закрывается или пытается работать из под полы, что даёт возможность заработать разве что многочисленным промеряющим и надзирающим... И приводит это только к росту коррупции￼, да ещё к тому , что мы грызёмся друг с другом.

Вы скажете, что давайте копировать ту же законопослушную Европу. Начну с того, что они там видят свет в конце туннеля в связи с проводимой в нормальном темпе вакцинацией и следующим за ней коллективным иммунитетом. И понимают, что скоро ограничения закончатся и многие, кто стоял, заработают.

А во-вторых давайте посмотрим, что и где в Европе открыто работает, что их правительства считают для людей необходимыми и сравним с нашими запретами:

Польша.

Магазины товаров для дома открыты (кроме тех, что в ТЦ), только существует придерживаемый лимит людей на кв. м.

Германия.

Розничная торговля, мебельные магазины и магазины товаров для дома открыты при условии соблюдения гигиенических правил и санитарных норм.

Финляндия.

Нет никаких ограничений подработке непродовольственной розницы.

Франция.

Открыты все магазины товаров для дома, стройматериалов и пр.

Бельгия.

Непродовольственная розница, магазины товаров для дома, тканей, одежды и пр. открыты.

Норвегия.

Все магазины, включая непродовольственные, открыты!

Нидерланды.

Все магазины открыты! Действуют только санитарные ограничения во время их посещения.

Добавлю к этому одну цифру по Украине. Если кто не знал, то в сфере торговли у нас работает 2,76 млн. человек, а в структуре ВВП розничная торговля занимает 14% (для сравнения с/хозяйство - 9,3%, перерабатывающая промышленность 10,1%)

Последствия экономического локдауна могут стать непредсказуемыми! Но при этом мы наблюдаем, что запреты продлили до конца месяца и, как я слышал, планируют сохранить «коронавирусные» ограничения до лета и дальше.

Господа, все это может крайне плачевно закончиться. Самое последнее, что вы можете сделать для имитации борьбы с эпидемией - это уничтожить собственную экономику!", - написал Соколовский.

Больше о влиянии ограничительных мер на бизнес и экономику Украины читайте в материале "Телеграфа" "Экономические последствия локдауна: как ужесточение карантина отразится на бюджете Украины и курсе гривны".

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Экономика, Бизнес, Блог, Коронавирус, Александр Соколовский, Covid-19, Локдаун.
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