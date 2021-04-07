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Экономические последствия локдауна: как ужесточение карантина отразится на бюджете Украины и курсе гривны

Экономические последствия локдауна: как ужесточение карантина отразится на бюджете Украины и курсе гривны
Обновлено 10:21 Сегодня Телеграф

В Киеве с понедельника, 5 апреля, ввели локдаун, в общественный транспорт стали пускать только по специальным пропускам. На фоне этого резко подскочили цены на услуги такси. Часть бизнеса закрыта, ситуация напряженная, а министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге во вторник, 6 апреля, признал, что украинская медсистема доведена до предела. То есть – могут быть дальнейшие ужесточения.

Как локдаун может отразиться на наполнении бюджета, на курсе гривны, "Телеграфу" рассказали эксперты.

Аналитик "Альпари" Максим Пархоменко напоминает, что за первый квартал этого года при общем объеме доходов на 251,5 млрд гривен, бюджет сведен с дефицитом в 24,4 млрд грн. Выполнения доходов в части таможни (+ 3,7%) и уплаты налогов (6,2%) было перевыполнено.

"Это указывает на оживление экономики, – подчеркивает аналитик. – В сравнении с прошлым годом ситуация в разы лучше. Так, на мировых рынках нет коллапса, а ситуация с коронавирусом хоть сложная, но понятная. Чиновники понимают, что нужно делать и как действовать. Схожая ситуация и на валютном рынке. Введение полноценного локдауна по всей стране не вызывает страха, как в прошлом году. Часть бизнеса смогла перестроиться и уйти в онлайн. Хоть и выполнить бюджет без дефицита не получится, мы далеки от негативных прогнозов".

Валютный рынок, по словам Максима Пархоменко, сохраняет положительную динамику.

"За счет оживления мировых экономик цены на основную экспортную продукцию достаточно сильно выросли. Экспортеры увеличивают валютную выручку и смогут поддержать гривну. Отсутствие программы с МВФ уже заложено в курс гривны. Дополнительных рисков для обвала нет", – уверяет аналитик.

Эксперт экономических программ Украинского института будущего Даниил Монин подчеркивает, что любое ограничение деятельности бизнес-агентов сопряжено как с потерями их доходов, так и потерями доходов бюджетов.

"Основными потерями могут быть потери по импорту, когда бизнес тормозит поставки в карантинных неопределенностях. Также вероятны потери бюджета в доходах от НДФЛ и ЕСВ (налогов с зарплат), которые страдают в кризис. В то же время, судя по пробкам в столице в карантин – бизнес не собирается особо останавливаться. Только часть его закрылась. Поэтому удар будет меньшим", – успокаивает эксперт.

Он также обращает внимание, что инфляция, которая уже развернула свои крылья, будет давать дополнительные доходы в бюджет.

"К тому же доходы за 1-й квартал перевыполнены. Поэтому если карантин продлится две недели, как планируется, нет никаких оснований говорить о проблемах выплат в той же бюджетной сфере, – говорит Даниил Монин. – Но такое может произойти, если карантин продлят на пару месяцев, чего, надеюсь, не случится".

Тем временем мэр Киева Виталий Кличко заявил, что если локдаун не поможет, то в Киеве могут ввести режим чрезвычайного положения.

Эксперты рассказали "Телеграфу", почему локдаун в Киеве в том виде, в каком его ввели, – это провал и позор власти.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Все по теме:

Госбюджет, Курс гривны, Экономика Украины, Коронавирус, Карантин в Украине, Локдаун в Украине.
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