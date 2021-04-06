Дороги в пробках и спецпропуска за взятки: почему локдаун в Киеве – провал и позор власти

В понедельник, 5 апреля, в Киеве начался локдаун. Улицы города заполонили автомобили, стоимость проезда на такси выросла в разы. При этом поезда киевского метро, которое продолжает работать, но перевозит пассажиров только по спецпропускам, ходят пустыми. Главными выводам после первого дня локдауна с "Телеграфом" поделились эксперты.

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников называет главным выводом локдауна – крайней степени неподготовленность городских властей к ужесточению.

"Если бы о его введении объявили вчера – можно было бы понять. Но анонсировали его чуть ли не за 10 дней. Почему не были готовы спецпропуска, не отточена система их распределения? Медики, продавцы, коммунальщики не смогли вовремя добраться до места работы? А то и вообще добраться? – задается вопросами Плотников. – Таксисты взвинтили цены в три раза, тогда как общественный транспорт, включая метро, ходит полупустой. Недоброй традицией стало, что власть показывает неспособность реализовать то, что сама же задумала. При этом я не ставлю под сомнение необходимость ужесточения карантинных мер – мы все видим, как растет число заболевших и умерших. Вопросы именно к реализации заявленного комплекса мер".

То, что центральная власть переложила всю ответственность за карантинные меры на местную, Алексей Плотников считает холодным расчетом.

"Так центр пытается сохранить остатки своего имиджа. Хоть от "светлого образа" Кабмина, президента и иже с ними, как по мне, и так мало что осталось", – отмечает эксперт.

Политический и экономический эксперт Growford Institute Валерий Клочок уверен, что вопрос введения локдауна приобрел чисто политический характер, отодвинув эпидемиологические моменты (а Минздрав фиксирует увеличение заболеваемости и смертельных случаев от ковида) на второй план.

"Центральная власть пытается переложить всю полноту ответственности за антипандемийные мероприятия на местные власти, оппозиционные политики системно критикуют правительство и президента за неэффективность борьбы с ковидом, местные власти пытаются вводить ограничения таким образом, чтобы не будоражить общины. Все ставят целью получения политической выгоды. О гражданах думать они не спешат. К примеру, в столице сегодня общественный транспорт был полупуст, а дороги утопали в пробках. Пропуска для пользования метро, трамваями и автобусами приобретали за взятки. Всё это указывает на отсутствие системного подхода к организации карантинных мероприятий. И такая картина характерна не только для Киева", – отмечает Валерий Клочок.

По его мнению, действия местной и центральной власти должны быть согласованы в части зон ответственности.

"Правительство и парламент должны думать, как снизить налоги для предпринимателей на уровне изменений в законодательство. Местные власти – принимать решения об оптимизации работы бизнеса, пребывания людей в местах массового скопления, минимизировать плату за аренду коммунального имущества, обеспечить бесперебойную работу крупных предприятий и торговых сетей, независимо от вида продукции, реализующихся там. И так далее. Например, закрытие сети строительных магазинов "Эпицентр" – это временное ограничение получать доход для 34 тысяч работников. Хотя торговые площади там мало чем отличаются от продуктовых супермаркетов. Бездумное закрытие торговых центров, где в будний день можно увидеть лишь единичных покупателей, вообще не выдерживает критики, – подчеркивает эксперт. – Работа предпринимателей на рынках на открытом воздухе также не несет потенциальной угрозы распространения инфекции, но их закрывают. И таких примеров сотни, в сферах, где число занятых достигает миллионов. Вновь приходится резюмировать: отсутствие вменяемого (оптимального) комплекса мероприятий от власти для противодействия распространению пандемии лишь вредит как бизнесу, так и самой власти".

Отметим, что для жителей столицы сегодня остро встал вопрос перемещения по городу.

В полиции Киева сообщили, что правоохранители патрулируют улицы города на предмет соблюдения карантинных ограничений, а также проверяют загруженность общественного транспорта и наличие у пассажиров спецпропусков.